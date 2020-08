VIVA-Fit: Voor elkaar gebokst

Muay Thai, ofwel thaiboksen, wordt steeds populairder. Ook onder vrouwen. Bij deze vechtsport ben je niet bang voor een blauwe plek meer of minder, sterker nog: je draagt ze met trots.

Eeuwenoude vechtkunst

Al in 1200 werd Muay Thai in Thailand beoefend door militairen. Het vond zijn oorsprong in de gewapende vechtkunst Krabi Krabong; als Krabi Krabong-vechters hun wapens niet meer konden gebruiken, gebruikten ze hun ledematen. Muay Thai staat dan ook bekend als ‘de kunst van de acht ledematen’, omdat je je vuisten, ellebogenwerk, knieën en scheenbenen mag gebruiken. Omdat de Thai nogal wat oorlogen met buurlanden hadden uit te vechten, werd Muay Thai geperfectioneerd en waren sommige moves zelfs dodelijk. Later werd de vechtkunst ook aan gewone burgers geleerd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren Thaise militairen in Frankrijk gestationeerd en lieten de Fransen via Muay Thai-wedstrijden kennismaken met de vechtsport. Al snel werd het populair in heel Europa. In 1920 werd de vechtkunst een sport, doordat er regels werden opgesteld voor wedstrijden. Zo moesten er vanaf toen bokshandschoenen gedragen worden.

Populair bij vrouwen

Alle soorten boksen worden de laatste jaren steeds populairder bij vrouwen. Vaak wordt als reden Rico Verhoeven genoemd; deze Grote Vriendelijke Reus heeft boksen een toegankelijk, vriendelijke gezicht gegeven. Ook veel celebs houden wel van een potje sparren. Zo zijn Ryan Gosling en Jane the virgin-actrice Gina Rodriguez fan van Muay Thai. Die laatste ging zelfs op trainingskamp in Thailand: ‘Ik kwam hier om te transformeren. Ik kwam hier om geconfronteerd te worden met mijn demonen en slechte gewoontes. Ik ben vol in de training gegaan en het was niet comfortabel of makkelijk, maar discipline is dat nooit en het leven ook niet.’ Actrice Javicia Leslie – die in het tweede seizoen van de serie Batwoman de rol van de superheldin zal vertolken – traint zich suf voor deze actierol en is onlangs begonnen met Muay Thai.

Wat doe het met je?

Als je van een afwisselende en uitdagende work-out houdt, is Muay Thai helemaal jouw ding. Het is een mooie mix van een cardio-, kracht- en uithoudingsvermogentraining die bijna elke spier in je lichaam traint. Met een uur thaiboksen verbrand je gemiddeld iets meer dan vijfhonderd calorieën. Om aanvallen te plaatsten en tegen te houden, train je bovendien je focus. Ook fijn: in no time heb je wat verdedigingstechnieken onder de knie, die je hopelijk nooit hoeft te gebruiken, maar waardoor je je wel zekerder voelt in dreigende situaties. En wat dacht je van ontstressen? Na een uurtje kicken en punchen verlaat je compleet zen de mat.

Hier doe je dat

Ben je toe aan deze uitdagende work-out? Dat kan onder andere bij bengala-gym.nl in Schoonhoven, downhatgym.nl in Drachten, midogym.nl in Sittard en mejirogym.nl in Amsterdam. Als je bang bent voor blauwe plekken of spierpijn, is deze work-out niet voor jou weggelegd.

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: Stocksy