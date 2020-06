Blijf je in eigen land deze zomer? Probeer dan eens een lesje windsurfen. De perfecte training voor strakke buik- en armspieren.

Met dank aan NASA

Soms kan het zo simpel zijn: NASA-ingenieur Jim Drake en golfsurfer Hoyle Schweitzer zochten eind jaren zestig naar nieuwe vormen van zeilen en monteerden een zeil op een surfplank zodat het zeil wind zou vangen. Tadááá: windsurfen was geboren. In Amerika werd de sport al snel populair en in de jaren tachtig veroverde het de rest van de wereld. In 1984 werd windsurfen een Olympische sport en won de Nederlander Stephan van den Berg een gouden medaille; dat maakte windsurfen natuurlijk razend populair in ons eigen land. In 2012 en 2016 was er nog eens Olympisch goud voor Texelaar Dorian van Rijsselberghe. Golfsurfen lijkt de laatste jaren wat populairder, maar windsurfen kun je in Nederland veel sneller. Hoge golven hebben we niet vaak, maar wind daarentegen…

Wat doet het met je?

Als beginner zul je wat vaker in het water liggen en op je board moeten klimmen: een goede armtraining! En terwijl je op het board probeert te blijven staan en het zeil vasthoudt, leer je te balanceren en train je je schouders, armen, onderrug en buikspieren. Hoe langer je kunt blijven staan en hoe harder je gaat, hoe meer je je uithoudingsvermogen traint. Een beginner zal met een uur windsurfen ongeveer 500 calorieën verbranden, een ervaren surfer zelfs 1000 calorieën. Maar het is vooral lekker om buiten in het water bezig te zijn. Je denkt aan helemaal niets en eventuele zorgen waaien zo je hoofd uit!

Waar doe ik dat?

Windsurfen doe je als beginner meestal op plassen of meren en kan op veel plekken in Nederland. Zo kun je in Amsterdam bij surfcenterijburg.nl vier lessen volgen voor € 175. Bij surfschoolzeewolde.nl in Zeewolde ontvang je na een opleiding van drie dagen (€ 135) een windsurfdiploma en bij funsportmakkum.nl in Friesland is er in juli en augustus een zomeractie: 6 uur les voor € 89. Maar surf vooral even een rondje over internet voor leuke plekken bij jou in de buurt.

Tekst: Jessica van Zanten | Beeld: iStock

Deze VIVA-fit komt uit VIVA-26-2020. Dit nummer ligt t/m 30 juni in de winkel of bestel je online via onderstaande link.