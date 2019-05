Wat hebben katten, honden, geiten, maki’s en alpaca’s gemeen? Ze zijn je beste vrienden tijdens je yogasessie. Ja, echt.

Puur natuur

Downward facing dog, cat, cobra, dog pose… wist je dat 37 procent van de yoga-poses is vernoemd naar dieren? Logisch ook, want yogi’s haalden hun inspiratie uit wat ze om zich heen zagen. Met al die dierennamen is het dus niet zo gek dat yoga met dieren zo populair is. Leek het in het begin vooral een grap, nu wordt yoga met geiten, katten, honden en alpaca’s overal ter wereld gegeven. De nieuwste trend in Engeland is yoga met maki-aapjes. Over het algemeen zijn yoga-met-dieren-lessen geen vinyasa flow, maar meer relaxte lessen als yin yoga. Zo is er genoeg tijd om de beesten te aaien, ze te laten meedoen (honden) of over je heen te laten lopen (geiten en katten).

Beestenboel

Ook eens proberen? Yoga met dieren kan door het hele land. Bij Geitenboerderij Ridammerhoeve in het Amsterdamse Bos wordt elke zaterdag en zondag geitenyoga gegeven, inclusief een geitenknuffelsessie en cappuccino met taart (€ 25,95) of ontbijt van de boerderij (€ 30). Renate Steinfort van Yoga met Hond in Aadorp biedt een online cursus aan om thuis met je hond te kunnen yogaën. Wil je een proefles om te kijken of jouw hond in is voor rek- en strekoefeningen? Dat kan voor € 50. Geen hond? Dierenopvang Amsterdam organiseert op 2 september een yoga-ochtend met asieldieren. Ben je meer een kattenvrouwtje, dan kun je naar kattencafé Op z’n kop in Groningen, waar regelmatig kattenyogalessen worden gegeven (€ 12,50). Voor wie liever rekt en strekt met een groter beest: bij Alpacafarm Vorstenbosch worden yogasessies tussen de alpaca’s

georganiseerd voor € 17,50.

Wat doet het met je?

Yoga maakt leniger, versterkt je spieren, en kan pijn verlichten, je beter doen slapen en je compleet ontspannen maken. Het is zelfs wetenschappelijk bewezen dat yoga de aanmaak van het stresshormoon cortisol tegengaat. Kortom: de sport is een ware stresskiller. Het mooie van yoga met dieren is dat je misschien wat minder bezig bent met het perfect uitvoeren van je oefening, maar des te meer aan het genieten bent. Door de aanrakingen met de dieren komt het knuffelhormoon oxytocine vrij, waardoor je lichaam helemaal ontspant. Je wordt bovendien ontzettend vrolijk van de rondhupsende beestjes, en bent compleet zen en in het nu.