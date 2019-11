VIVA-fit: Do that conga

Dé remedie op chilly herfstdagen? Een lesje zumba. Gooi die heupen los, shake that booty en je wordt swingend fit.

Vergeten tape = gouden greep

Wat als je aerobicsinstructeur bent en je je standaard cassettebandje – we leven in de nineties, mensen – met fitnessmuziek niet bij je hebt? Dan zet je de muziek op die je die dag in je walkman hebt zitten en laat de klas daarop oefeningen doen. De Colombiaanse danser en choreograaf Alberto Pérez kon niet vermoeden dat die noodgreep zijn leven zou veranderen. Zijn mix van salsa en merengue werd laaiend enthousiast ontvangen door zijn aerobicsleerlingen. Daar moet ik iets mee, dacht Alberto. En zo was het concept voor zumba geboren. Inmiddels zitten er wereldwijd veertien miljoen mensen op zumba-les.

Dance dance dance

Zumba is dansfitness gebaseerd op Latijns-Amerikaanse dans, zoals salsa, merengue, axé, samba en cumbia. Het is een intervaltraining, waardoor de calorieverbranding omhooggaat en je – afhankelijk van je leeftijd, gewicht en de intensiteit van je moves – tot vijfhonderd calorieën per uur kunt verbranden. Je gooit je armen en benen in de strijd en krijgt dus een complete work-out. En reken maar dat je conditie verbetert, want wanneer dans je nou intensief vijftig minuten achter elkaar? De laatste tien minuten stretch en ontspan je. En don’t worry: de dansstappen zijn makkelijk bij te houden, zelfs als je de houten klaas van je vriendengroep bent.

Zumba superstars

Een hele riedel aan celebrities is fan. Denk aan: Natalie Portman, Olivia Wilde, Jennifer Lopez en Nicky Hilton, die zelfs een heuse zumba-dvd uitbracht. Zangeres Jordin Sparks viel bijna veertien kilo af dankzij deze Latijns-Amerikaanse dansfitness: ‘Zumba is zo leuk. Het is geweldig dat je staat te dansen en je niet realiseert dat je calorieën verbrandt en tegelijkertijd aan cardio doet.’ Rapper Pitbull en Wyclef Jean brachten allebei met zumba-bedenker Alberto Pérez een officieel zumba-nummer uit.

Bij de les

Sportscholen door heel Nederland – zoals Basic-Fit, Sport City en Fit For Free – hebben zumba op het programma staan. Ook in dansstudio’s is het populair. Je kunt onder andere terecht bij Spirit ’n Roses Boutique Dance Studio in Amsterdam, Dansschool Dansja in IJsselstein en X-Clusive Dance & Sports in Maarssen. Proeflessen zijn gratis of kosten rond de tien euro, daarna zijn er strippenkaarten beschikbaar.

Deze VIVA-fit komt uit VIVA-46-2019. Dit nummer ligt t/m 19 november in de winkel of bestel je online via onderstaande link.

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: Getty Images