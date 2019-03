VIVA-fit: Zweten met hot yoga doe je in deze 6 stappen

Vind je yoga te zweverig, maar ben je wel op zoek naar een work-out die je hoofd leeg maakt? Kleed je dan maar luchtig aan, want het wordt zweten tijdens hot yoga.

1. Hot, hot, hot

In een ruimte met infrarood-panelen, die het tussen de 30 en 36 graden warm maken, ontspannende yoga posities uitvoeren. Dát is hot yoga. Over het algemeen volg je een vinyasa-stijl les, waarbij je verschillende posities in een flow uitvoert. Maar ook yin yoga en pilates zijn er in een hot uitvoering. De lessen worden met of zonder muziek gegeven, in het donker of met licht aan. Hot yoga wordt vaak verward met bikram yoga, maar dat is meer het strengere zusje. De ruimte is dan nóg warmer (40 °C met een vochtigheidsgraad van 40 procent) en je voert zesen-twintig vaste houdingen uit. En water drinken tijdens de les mag niet. Bij hot yoga gaat het er wat relaxter aan toe, maar vergis je niet: de lessen zijn net zo pittig.

2. Dit doet het met je?

Aan hot yoga is niets zweverigs. Sterker nog: het is een ware stresskiller vermomd als pittige work-out. Na een uur bewegen en zweten, sluit je de les af met ontspanningsoefeningen liggend op de mat. Compleet zen en – als het goed is – zonder stressy to-dolijstje in je hoofd ga je weer naar huis. Met hot yoga train je je core, je arm- en beenspieren en je rug. Het zorgt ervoor dat je lijf lean wordt. Je spieren worden langer en door de warmte kun je beter en dieper stretchen. Een ideale combi als je ook krachttraining doet waar je spieren korter van worden. Ook fijn: je zweet een bups afvalstoffen uit, wat je weer een bezoek aan de schoonheidsspecialist scheelt. Dat je door hot yoga zou afvallen is helaas een mythe. Je verliest tijdens de les wel wat vocht, maar het is aan te raden dat weer snel aan te vullen. Na een uur hot yoga heb je tussen de 350 en 450 calorieën verbrand.

3. Beroemde fans

Groot fan van hot yoga is Lady Gaga. Al sinds haar studietijd volgt ze lessen bij haar vriendin Tricia Donegan en het hielp haar door mindere periodes in haar leven. Actrice Jenny McCarthy liet zelfs een hot yoga studio in haar tuin bouwen. Jennifer Aniston doet het ook al jaren: ‘Mijn benen zijn slanker geworden en mijn armen sterker. Ik denk dat ik zelfs een centimeter gegroeid ben door het uitlijnen van mijn ruggengraat.’ Ook fan: Madonna, George Clooney en Beyoncé.

4. Waar en hoeveel?

Er openen steeds meer Insta-waardige hot-yogascholen door Nederland. In Amsterdam heb je onder andere Equal Yoga en Movements Yoga, Utrechtenaren kunnen naar Yoga Moves voor hun hete moves en in Rotterdam is er een women only school: Hot Yoga Place. Een proefles kost vaak maar € 7,50 (bij Equal Yoga mag je voor dit bedrag acht dagen onbeperkt testen of hot yoga iets voor jou is) en de meeste scholen bieden maand-, kwartaal- en jaarabonnementen aan. Voor een maandabonnement betaal je gemiddeld € 79.

Meer info vind je op: equalyoga.com, yogamoves.nl, movementsyoga.com, hotyogaplace.nl

5. Wat moet ik aan?

Less is more: Van tanktop tot alleen zo’n coole sportbeha: draag waar jij je prettig in voelt.

Van tanktop tot alleen zo’n coole sportbeha: draag waar jij je prettig in voelt. /De broek aan: Deze Fast and free 7/8 tight pants zijn gek op jouw zweet. Ja, echt.

Deze Fast and free 7/8 tight pants zijn gek op jouw zweet. Ja, echt. Lekker kort: Als je liever zo min mogelijk draagt zijn de Hotty Hot shorts perfect. Ze zitten lekker los zodat jij je helemaal kan geven.

Alle kledingstukken zijn te vinden op eu.lululemon.com

6. Ook nodig

Blijf liggen: Wil je stevig op je matje blijven staan, dan is zo’n speciale yogahanddoek met nopjes aan een zijde een must. Yogitoes handdoek € 51,95 via superyoga.nl

Wil je stevig op je matje blijven staan, dan is zo’n speciale yogahanddoek met nopjes aan een zijde een must. Yogitoes handdoek € 51,95 via superyoga.nl Keep it cool: Extra grote waterfles (580 ml!) die je water 24 uur koud houdt (of 9 uur warm, dat kan ook). Steamy pink dopper € 34,50 dopper.com

Extra grote waterfles (580 ml!) die je water 24 uur koud houdt (of 9 uur warm, dat kan ook). Steamy pink dopper € 34,50 dopper.com In positie: Haar in een knot en hop, in die downward facing dog. Scrunchie € 1,50 via sostrenegrene.com

