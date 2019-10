Met je hoofd in de wolken? Bijna wel, als je aan aerial yoga doet. Je zweeft namelijk door de lucht in een doek. En dat dóét veel met je lichaam…

Zweven is atletisch leven

Yoga wordt al eeuwenlang beoefend. En om de oefeningen nóg beter onder de knie te krijgen, werden er op exotische locaties al hangmatten, touwen en doeken gebruikt om in te zweven. In de jaren negentig bedacht de New Yorkse oud-Broadwaydanser en gymnastisch atleet Christopher Harrison AntiGravity Fitness: fitness met doeken. Een manier voor dansers en luchtacrobaten om na hun carrière atletisch bezig te blijven. Ze gebruikten yoga om te stretchen en dit veranderde in de loop van de tijd naar een nieuwe vorm: AntiGravity yoga, oftewel aerial yoga. Voormalig danseres en luchtacrobaat Janneke van Amelsvoort introduceerde het zo’n acht jaar geleden in Nederland.

In de doeken

Aerial yoga kan zowel door beginners als door gevorderde yogi’s worden beoefend. Je hangt in een doek van polyester – die een babyolifant kan dragen, dus ja, jou ook! – op een kleine afstand tot de grond. In die doek neem je yogahoudingen aan. Het voordeel is dat je speelt met de zwaartekracht en makkelijker een handstand of salto achterover doet. Er zijn mensen die zich er direct in thuis voelen, maar voor sommigen is het een les in vertrouwen en je durven overgeven. Fijn moment: aan het eind van de les vouw je de doek om je heen en hang je in je eigen cocon voor een meditatief momentje.

En… ontspan

Het doek masseert je licht en ontlast je gewrichten. Je traint je buik- en rugspieren, verbetert je balans én je wordt flexibeler. Ook heeft het een ontspannende werking op je nek en schouders, gewrichten die vaak overbelast zijn door het vele achter de computer zitten. Heb je last van je onderrug? Dan is aerial yoga zéker je vriend: het stretcht je rug en wervelkolom, waardoor spanning wegvloeit. Daarnaast is het vooral heel leuk en uitdagend om te doen en voel je je een stoere circusartiest als je op je kop hangt. Let op: je kunt misselijk worden omdat je lijf en je evenwichtsorgaan moeten wennen aan het gezweef. Dit zal na een paar lessen over zijn.

Waar kan ik de lucht in?

Je kunt door heel Nederland zweven. Superflystudios.co in Landsmeer is de studio van Janneke van Amelsvoort. Een losse les kost € 15 en er zijn verschillende abonnementen. Je kunt ook aerial yoga doen bij onder andere thriveyoga.nl in Amsterdam, bodymindcenter.nl in Sneek en lekkerlaeve.nl in Helden, Limburg. Op aerial-yoga.nl/opleiding-docenten staan alle docenten die door Aerial Yoga Nederland zijn opgeleid.

Tekst: Jessica van Zanten