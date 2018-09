Viva’s Vijf: 5x de leukste herfstproducten

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zijn dat onze 5 favorieten herfstproducten.

1. Urban Decay’s Naked Cherry Collection

Dit nieuwe palet heeft een sexy vibe. De twaalf kleuren die zich in het palet bevinden, verschillen tussen matte en shimmer kleuren. En met de kleuren als ivoor, roségoud en intense zwarte bes creëer jij de mooiste ooglook. Perfect voor de herfst.

Dit palet scoor je voor €55,05.

2. Wittere tanden met BLOOMR

We hebben het allemaal wel eens voorbij zien komen: het pikzwarte goedje dat je met een soort tandenborstel op je tanden smeert. BLOOMR Coconut Charcoal zorgt ervoor dat je binnen een aantal keer gebruiken een stralend witte lach hebt. En dat willen we!

Deze tandpasta is verkrijgbaar vanaf €29,95.

3. Happy met deze nieuwe shakes

Deze nieuwe supplementen van Be So Happy helpen bij het behouden van je summer glow, geven je lichaam een detox of zorgen ervoor dat jij deze koudere maanden genoeg vitamines binnenkrijgt.

Deze shakes zijn verkrijgbaar vanaf €25,-.

4. Perfect skin met Charlotte Tilbury

Charlotte Tilbury brengt een nieuwe lijn uit met concealers, foundations en poeders. Dit allemaal in het teken van een perfecte huid. Heel fijn om je huid een natuurlijke en gezonde uitstraling te geven.

De producten zijn te koop vanaf €30,-.

5. Durf voor mat te gaan

Deze prachtige donkere kleuren voor op de lippen zijn perfect om je look af te maken. De kleuren passen bij het weer en de vallende bladeren. Met deze kleuren trek jij zeker de aandacht! De Lancôme L’Absolu Rouge Drama Matte lipsticks zijn vanaf 1 oktober te verkrijgen.

Te koop voor €35,- per stuk.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.