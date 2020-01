VIVA’s Vijf: 5x Goede voornemens

Als het je doel is om meer met vrienden af te spreken dit jaar, dan is tapperij de eeuwige jeugd perfect voor jou. De nieuwe stek van de Amsterdamse brouwerij is een tapperij, cocktailbar, spelletjes café, karaokebar en proeflokaal in één. Speciaalbieren op de tap, snacks uit de keuken, een ruim terras en vier verschillende ruimtes waar je terecht kan voor ongedwongen borrelen, spannende duellen en af en toe een dansje.

Kruidvat Nail Tape Peel-Off

Wil jij dit jaar stoppen met nagelbijten, of gewoon mooie gelakte nagels hebben? Kruidvat Nail Tape Peel-Off is een beauty must-have voor de perfect gelakte nagels. Juist als het gaat om precisiewerk zoals bij een French manicure. De tape beschermt de nagelriemen tegen ongewenste vlekken en de handen blijven netjes schoon. Op die manier vind je je nagels te mooie om ze er af te bijten.

Vichy Minéral 89

Neem dit jaar meer tijd voor jezelf. Vooral tijdens de koude wintermaanden, is het belangrijk om je huid en haar goed te verzorgen. Daar sluit Vichy zich helemaal bij aan. Zij zweren heilig bij de booster die maar uit 11 ingrediënten bestaat, waaronder 89% Mineraliserend Thermaal Water. Het versterkt de huidbarrière en zorgt ervoor dat jij stralend de dag doorkomt.

