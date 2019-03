VIVA’s Vijf: 5x La vie en rose(olie)

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x de beste verzorgingsproducten met rozenolie.

1. Deborah Milano Formula Pura Lipstick

Wie houdt er nu niet van een kleurtje op z’n lippen? Alleen jammer dat je lippen daarna vaak zo uitgedroogd zijn. Deze lippenstift gebruikt niet voor niets rozenolie als key ingredient. De olie zorgt ervoor dat je lippen gehydrateerd worden en niet barsten. Gezonde lippen met een mooi kleurtje dus, we like.

De lipsticks van Deborah Milano kun je hier vinden.

2. Rose Jam bodyspray

Niet alleen je lippen, maar ook je huid kan die rozenolie goed gebruiken. Hij beschermt en herstelt je huid en geeft je de hele dag door een frisse, aangename rozengeur. De spray werkt heel verkwikkend waardoor jij je in no time weer fris voelt.

De spray is verkrijgbaar bij Lush of kun je hier bestellen.

3. Rose Cream Cleanser

Dit maskertje is zo licht voor je huid dat je het elke dag zonder problemen kan gebruiken. De rozenolie zorgt ervoor dat je gezicht even de rust krijgt die het verdient na een lange dag en laat je huid weer stralen. Ideaal om te gebruiken nadat je jouw make-up er hebt afgehaald. Het maskertje zorgt ervoor dat er geen resterende make-up deeltjes in je poriën achter blijven.

Het masker van Pixi is hier te verkrijgen.

4. Organic Cold-Pressed Rose Oil Body Butter

Na een lekker badje is er niets fijner dan het frisse gevoel dat je krijg na je helemaal in te smeren met bodybutter. Voor types met een droge of gevoelige huid is deze shea butter een echte aanrader. Je huidt wordt goed gehydrateerd en de butter plakt niet. Je kan dus zo weer je kleding aan zonder vlekken achteraf.

Deze body butter is verkrijgbaar bij Douglas of kun je hier online bestellen.

5. Rozen massage olie

Natuurlijk is zuivere rozenolie ook een wondermiddel. Je kan het eigenlijk voor zo wat alles gebruiken. VIVA’s favourite is de massage olie. Helemaal gebruiksklaar voor een romantisch avondje met je partner. Je houdt er een (hopelijk) heerlijke massage aan over én een verzorgde rug. Doe die kleren al maar uit!

Rozenolie kan je in elke drogisterij vinden of kun je hier bestellen.