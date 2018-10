Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zijn dat vijf producten waarmee je fris en fruitig de herfst door komt.

Egaal en glad

Dit gezichtsserum is 100% biologisch en vegan. Het bevat twaalf verschillende bessen en zaden die behoren tot de grootste beauty geheimen van de natuur. Het serum geeft je huid een gezonde en egale gloed en verminderd rimpels. Dat willen we allemaal toch? Het serum is verkrijgbaar via de webshop van SMPL skin.

Masker op

Speciaal voor alle schone slaapsters introduceert Olaz: Regenerist Overnight Miracle Firming Mask. De formule van het nachtmasker voelt niet vet aan en wordt snel door de huid geabsorbeerd. Het masker zorgt voor een zichtbaar steviger, jonger en voller ogende huid terwijl je slaapt (!). Win-win situatie! Je kunt het masker hier bestellen.

Lekker naakt

Deze maand introduceert #LushLabs de Naked Skincare. 10 nieuwe vegan, zelf-conserverende, zerowaste huidverzorgingsproducten. Bij Lush zijn ze altijd op zoek naar creatieve oplossingen: vijf naakte cleansers, vier naakte facial oils en een oogmasker van mineraalrijk kombuzeewier. Verwarm ze tussen je vingers en masseer ze in op je huid. De facials zijn hier te koop.

Power

De Nivea Q10 Power-collectie is speciaal ontwikkeld voor een stevige huis binnen twee weken. De ingredienten Q10, L-Carnitine en Creatine zorgen voor een elastische, soepele en stevige huid. Maar het beste anti-rimpelgeheim is natuurlijk lachen! Bestel het hier.

Helemaal rond

Oral-B lanceert de allernieuwste tandenborstel ORAL-B GENIUS 10000. Een 360 graden SmartRing met poetsdruksensor, een poetsstand voor tandvleesverzorging en een Sensi Ultrathin opzetborstel. De tandenborstel werkt met Bluetooth en de Oral-B app. Via een evaluatie maakt de app je bewust dat tandvleesbloeding niet normaal is en hij helpt je de juiste poetsgewoonten te ontwikkelen. Lekker makkelijk! Hij is hier te koop.

