Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met Deze week: 5X duurzaam en bewust.

Crafting for the future

Pandora heeft goede plannen. In 2020 maken Pandora’s twee groene productievestigingen voor 100% gebruik van hernieuwbare elektriciteit. In 2025 zal het gehele bedrijf inclusief de winkels, distributiecentra en kantoren CO2-neutraal zijn. In 2019 was 71% van het zilver en goud dat gebruikt werd voor sieraden afkomstig uit gerecyclede bronnen. In 2025 zal dit 100% zijn. Goed bezig!

Spread a message

BLYDE en Makers Unite hebben een limited edition mondkapjeslijn uitgebracht. De mondkapjes zijn gemaakt van duurzame reststoffen, herbruikbaar én recyclebaar. De teksten op de monkapjes zijn ware conversation starters met een knipoog die je laten nadenken over hoe je, juíst in deze tijd, met je euro kunt ‘stemmen’. Nog een paar voordelen: Bij het kopen van een mondkapje help je de nieuwkomers van Makers Unite, gevestigd in de Amsterdamse Bijlmerbajes, aan werk. Ook worden de stoffen mondkapjes in Nederland en België klimaatneutraal verstuurd in een biologisch afbreekbare verpakking. Je kunt een mondkapje bestellen voor € 10,79 incl. btw (excl. verzendkosten), via positivefootprint@blyde.nl. Er wordt geen geld verdiend aan de mondkapjes.

Milieubewuste garderobe

PALANTA richt zich op het terugdringen van de overdaad aan consumtie binnen de huidige modeindustrie. Op hun online platform huren ze eco-verantwoorde kleding voor vrouwen, (toekomstige) moeders en kinderen. Hierbij werken ze samen met Nederlandse- maar ook internationale merken. Het huren van kleding is tegelijkertijd ook een goede oplossing voor een overvolle kledingkast. De focus ligt in ieder geval 100% op duurzaamheid!

Lekker en verantwoord

‘Duurzaam lekker eten’ is een boek geschreven door kookboekenschrijver en landschapsecoloog Martin Kintrup. Het boek is gevuld met meer dan honderd heerlijke recepten om groener, creatiever en meer biologisch te koken. Extra leuk: ‘Duurzaam lekker eten’ zit ook vol handige tips. Zo leert het boek je onder anderen je eigen groenten en kruiden te verbouwen. Een aanrader dus!

Super eco-friendly

Om het gebruik van plastic wegwerpflesjes te verminderen worden er tegenwoordig steeds meer herbruikbare flessen ontwikkeld. De flessen van Retulp zijn een fantastisch voorbeeld. Retulp heeft een breed assortiment aan duurzame drinkflessen en thermosbekers. De flessen zijn van goede kwaliteit, komen in verschillende soorten en maten en kunnen zelfs gepersonaliseerd worden. Iedere Retulp thermosbeker zorgt ervoor dat er 1000 x de inhoud aan drinkwater wordt gedoneerd aan ontwikkelingslanden.