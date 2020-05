Viva’s Vijf: 5 producten om thuis fit te blijven

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen/ Deze week: 5 producten om thuis fit te blijven

De HEMA sport collectie

De HEMA sport collectie bestaat uit items gemaakt voor iedere vrouw. De items laten je de dag door brengen in comfort, gemak en stijl. Een deel van de collectie bestaat uit gerecyclede materialen.

De Technogym BIKE

We zitten nu allemaal in een gekke situatie waarbij we veel thuis zijn. Fit blijven is in deze periode heel belangrijk en Technogym biedt hier de perfecte oplossingen voor. Technogym’s nieuwste creatie is gelanceerd: Technogym BIKE. Met deze innovatie bike kun je on-demand indoor-cyclinglessen volgen. Op het scherm kun je uit een uitgebreide selectie kiezen van groeplessen met de beste fitnessinstructeurs. Je kunt zelf de muziek aanpassen, lesduur en de lichteffecten.