We deden een poll op Facebook om te achterhalen of jullie last hebben van toiletangst. Poepen op je werk is namelijk voor veel mensen een brug te ver. 48% loopt liever de hele dag met samengeknepen billen dan dat tijdens kantooruren het kleine kamertje wordt opgezocht voor een uitgebreid nummertje twee.

Wij vroegen ons af of VIVA-dames ook een angst hebben voor poepen op je werk. Maar wat blijkt, jullie hebben er allemaal niet zo’n moeite mee. Als je moet, dan moet je, zegt de meerderheid in een poll op Facebook. Volgens het onderzoek van Acties.nl is de schaamte het grootst onder vrouwen in de leeftijd van 18 t/m 29 jaar. Bijna 60 procent van de vrouwen in die groep zegt liever te wachten tot ze thuis is.

Je bent op je werk en moet hartstikke poepen. Wat doe jij? Posted by Viva on Thursday, October 24, 2019

Diepe angst

Volgens toiletonderzoeker (het zal je baan maar zijn) aan de TU Delft, Marian Loth, hebben veel mensen een psychologische angst voor poep. En wat betreft poepen op je werk, zit dat diep, zo verklaart ze. ‘Veel mensen schamen zich ervoor. Ze zijn bang dat een collega na hen het hokje ingaat en de geur kan ruiken.’

Hoewel een toiletbezoekje in de Romeinse tijd nog een sociale aangelegenheid was waar mensen de dag doorspraken terwijl ze een lekker potje zaten te kakken, nu is de tijd die we doorbrengen op de wc individueel en tot iets verworden waar we ons zelfs voor schamen.

Gelukkig maar dat de VIVA-vrouw daar niet zo’n last van heeft. Want je kunt je tijd beter besteden 😉

Lees ook: Moeite met poepen op vakantie? Dit is hoe het komt