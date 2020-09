Honing? Nee, déze 7 voedingsmiddelen helpen pas echt tegen keelpijn

Verkoudheidsklachten wil je het liefst voorkomen, zeker nu. Een van de meest vervelende is toch wel keelpijn. Ga jij nog steeds voor het aloude lepeltje honing als remedie? Lees verder, want wij weten zeven voedingsmiddelen die nóg beter werken.

1. Banaan

Dit stuk fruit kent zóveel voordelen, het is moeilijk te weigeren wanneer je last hebt van keelpijn. Het is namelijk makkelijk te eten, zit boordevol vitamine C (die je nodig hebt om je keelpijn tegen te gaan) én is goedkoop. Tip: kan je keel vast voedsel even niet aan, verwerk de banaan in een smoothie.

2. IJs

Verdoof de keelpijn met een heerlijk stukje ijs. Het liefst roomijs. Naast dat het lekker smaakt voelt het ook nog eens prettig in je mond en keel. En laten we eerlijk zijn: een beter excuus om ijs te eten kan je niet wensen.