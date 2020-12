Voel je je somber rond de feestdagen? Dit kan helpen volgens experts

Dat de feestdagen dit jaar anders dan anders zijn, staat vast. Maar hoewel kerst voor sommigen nog een lichtpuntje is in de donkere dagen, voelen anderen zich juist extra somber. Experts geven tips om met deze neerslachtigheid om te gaan.

Kerst kan heel wat nostalgische gevoelens op roepen, maar de feestdagen kunnen ook zorgen voor meer eenzaamheid of zelfs verdriet. En daarin ben je heus niet de enige.

Somber feestdagen

Dr. Victoria Chialy Smith, een erkend klinisch psycholoog, verklaart aan Bustle: ‘Feestdagen kunnen ons er sterk aan herinneren dat bepaalde dingen in ons leven niet helemaal zijn zoals we willen of verwachten. We kunnen een breed scala aan emoties voelen, waaronder verlangen, spijt, woede, verdriet en depressie.’ Deze gevoelens zijn alleen maar heel begrijpelijk, zeker nu je in 2020 kerst waarschijnlijk apart moet vieren van je familie. Laat deze emoties ook toe: je hoeft niet te doen alsof het goed gaat, terwijl dat niet het geval is.

Vergelijken

Probeer daarnaast jezelf niet te vergelijken met anderen. Dr. Jo Eckler, klinisch psycholoog, legt uit: ‘We zien beelden van gezinnen die samen lachen in handgemaakte ,bijpassende pyjama’s of super verliefde koppels die stoeien. En ook al hebben we misschien zelf ook een gezellig gezin of een liefdevolle partner, het is moeilijk om op te boksen tegen dit perfecte plaatje.’ En weet: niet alles wat je op social media ziet, is echt zo. Je krijgt de ruzies die misschien vooraf zijn gegaan aan het versieren van de kerstboom natuurlijk niet mee.

Eigen tradities

Counselor Jessica Eiseman voegt nog toe dat het kan helpen om je eigen tradities te creëeren tijdens de feestdagen. Zo worden de kerstdagen een moment waarvan je wél kunt genieten. ‘Misschien pas je niet in de traditionele normen of verwachtingen voor het seizoen. Misschien vier je helemaal niets of ga je alleen op reis. Het belangrijkste is dat je iets zoekt wat je leuk vindt en een beetje rust, zo niet geluk brengt.’ Heb je nog geen therapeut, dan is het misschien wijsheid die een te vinden: over je gevoelens praten is nooit verkeerd. En vooral belangrijk: zorg goed voor jezelf.

Bron: Bustle | Beeld: Pexels