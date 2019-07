Heb je vannacht slecht geslapen? Werd je onrustig wakker, lag je te woelen en te draaien? En was dit erger dan je gemiddelde zondagnacht (want hey: maandag)? Wees gerust, je bent niet de enige. De volle maan 16 juli 2019 nadert langzaam en dat was vannacht al te merken.

Jij, ik, alle maankinderen weten inmiddels: een volle maan brengt onrust met zich mee. Morgenavond – dinsdag 16 juli bedoelen we dan – om klokslag 23:39:31 is de maan vol. Maar wat wil de volle maan van 16 juli ons zeggen?

Volle maan 16 juli 2019

Deze volle maan wordt door astrologen ook wel de blessing moon genoemd. Zie het als Moeder Natuur die ons een traktatie uitdeelt, want deze volle maan viert dat de zomer in volle bloei bezig is. Groente zijn rijp, bloemen bloeien en als kers op de taart vindt er een gedeeltelijke maansverduistering plaats. Heel leuk voor ons: die gedeeltelijke maansverduistering is naar verwachting ook nog eens goed te zien.

De verduistering – waarbij het lijkt alsof er een hap uit de maan is genomen – begint dinsdag om 20.42 uur, maar dan is de maan nog niet opgekomen. Pas een uur na de start verschijnt de maan boven Nederland. Het hoogtepunt is dinsdagavond rond 23.30 uur, 9 minuten voordat de maan volledig vol is. Een paar uur later, om 2.20 uur, schijnt de maan weer als normaal.

Shine baby, shine

Terug naar wat het voor jou betekent. Mede dankzij de verduistering kun je je eigen emoties en behoeftes (nog) beter lezen en aanvoelen dan bij een normale volle maan. Dat betekent dat je helder inziet welke relatie er wringt. Waar zit de disbalans in je relaties met anderen?

Ook handig: deze zomer-editie van de volle maan zet een dikke, vette streep door alle emotionele baggage van de laatste zes maanden. Mislukte voornemens, verbroken vriendschappen, tegenslagen, je mag het allemaal loslaten en met een nieuwe, frisse start beginnen.

Well hello there, Pluto

Toch is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn (ha!). De volle maan 16 juli 2019 heeft een direct een-tweetje met Pluto, waardoor je intense emoties kan ervaren. Je kunt diep geraakt worden door gedrag van anderen of door een gebeurtenis. Emoties in je onderbewustzijn zullen worden getriggered en het is aan jou om te bepalen hoe je omgaat met deze energie. Dat verklaart ook die heftige dromen of heftige boodschappen: deze maan kietelt je onderbewustzijn.

Een andere invloed van Pluto is je zelfvertrouwen dat op de proef wordt gesteld. Je wordt op de proef gesteld qua machtsverhoudingen en ook hier weer is het aan jou om te bepalen hoe je hier mee omgaat. Zelfdestructief gedrag – we noemen koppigheid – ligt op de loer en raad eens? Daar heb je helemaal niets mee. Pick your battles en ga je niet verzetten, maar zwem lekker met de stroom mee. Het is immers zomer!