Maankinderen meelezen maar! De volle maan 5 juni 2020 is bijna hier. Morgen stipt om 21:12 uur is de maan vol. En je weet: vol = vol. Zoals iedere maan betekent dat hetzelfde liedje: een volle maan gaat niet zomaar aan je voorbij. Toch bestaat het liedje van deze maan uit andere noten. Want we weten inmiddels ook: iedere volle maan is anders!

Volle maan 5 juni 2020

Wat deze maan anders maakt zijn vier dingen:

deze maan heet ook wel een Bloemmaan

de maan staat in het teken van Boogschutter

de zon staat in het teken van Tweelingen

er is een gedeeltelijke maansverduistering

Bloemmaan

Laten we maar gelijk met het gezelligste kenmerk van de 5 juni volle maan beginnen. ‘Bloemmaan’, klinkt dat niet énig? Het heeft alles te maken met het seizoen waarin we ons bevinden. Over een dikke twee weken is het namelijk al officieel zomer. De dagen duren langer en de temperaturen lopen hoger op. Dat zorgt ervoor dat steeds meer bloemen hun kleuren showen en hun geur afgeven. Lekker bloeiûh, dat idee. Dus voilà: de Bloemmaan.

De Bloemmaan staat voor groeikracht en verbinding. Om het beste uit jezelf te halen, zul je in verbinding moeten blijven met jezelf. Welke wensen of plannen heb je momenteel? Wat heb je nodig om op deze doelen zicht te houden? Welke bijzaken kun je parkeren, zodat je gefocust kunt zijn op je hoofddoel? Om in zomerse termen te spreken: op welke bloem vlieg jij als bezig bijtje af? Welke bloemetjes ga je buiten zetten? En welke nectar bewaar je voor later?

De Bloemmaan daagt je uit om gefocust te blijven op je doel. Alleen geldt er voor ons allen een moeilijkheidsgraad: nu de coronapiek voorbij lijkt te zijn, komt het dagelijks leven weer op gang. Voor je het weet ben je weer opgeslokt door de ratrace. En vlieg je als een bij zonder kop achter het leven aan. Probeer daarom stil te staan bij inzichten, wensen en doelen die omhoog zijn gekomen in de afgelopen weken. Heb je twijfels? Dan hebben we een ietwat zweverige tip. Stel je voor dat je het doel waarover je twijfelt in je hand houdt. Bijvoorbeeld als een klein balletje of een muntstuk. Leg die hand tegen je hart. Hoe voelt het? Dit is een manier om niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart te denken. En dat past goed bij de Bloemmaan: langer stilstaan bij een beslissing, besluiten en vliegen maar.

Maan in Boogschutter

Dan komen we bij het volgende unieke kenmerk van deze maan. De volle maan van 5 juni staat in het enthousiaste en optimistische teken Boogschutter. Iedere volle maan wordt gekleurd door de astrologische tekens waarin de maan en de zon staan. Tel daar de positie tot andere planeten bij op en dat maakt dat de uitwerking van iedere volle maan uniek is.

Afijn, deze maan staat in Boogschutter. Boogschutter is optimistisch, enthousiast, toekomstgericht. Zie het als een bloemetje dat klaar is om open te gaan (je merkt, we blijven in de fleurige metafoor). Bovendien is Boogschutter leergierig. Hij studeert graag, heeft interesse in religie, houdt van reizen en andere culturen. Dit teken is een echte spirituele leraar en heeft vaak veel overtuigingskracht. Boogschutter houdt ervan om te filosoferen, zoekt verdieping, is avontuurlijk ingesteld en hecht veel waarde aan eerlijkheid.

Deze maanenergie straalt een mengelmoes van al die eigenschappen uit. De maan in Boogschutter maakt dat je vooruit wil, niet terugkijken, maar doorgaan en juist nieuwe doelen stelt. Wat zijn je hartenwensen? Wat zijn je doelen? Al moet je bij al dat vooruitkijken wel opletten dat je niet teveel in de verte staart. Neem de tijd om je doelen te onderzoeken en probeer zicht te krijgen op je eigen handelen, je gedachten en acties van de afgelopen tijd.

Zo kun je makkelijker filteren welke hogere doelen voor jou aan de horizon liggen. Die doelen moet je nastreven, in plaats van je energie te versnipperen. Welke droomzaadjes wil je nog oogsten en worden zichtbaar in het licht van deze volle maan?

Zon in Tweelingen

De Zon staat tegenover de maan en in het teken van Tweelingen. En even over Tweelingen: die is nogal mentaal ingesteld, leergierig en nieuwsgierig. Maar wel wat luchtiger dan Boogschutter. Waar Boogschutter graag de diepte ingaat, neemt Tweelingen al snel genoegen met de vlakte. Tweelingen kan ook snel afgeleid zijn, tot verveling aan toe. Daarom nogmaals: keep your eyes on the prize. Probeer je focus te bewaren en niet tien dingen tegelijk te doen.

Gedeeltelijke maansverduistering

En dan is er ook nog een gedeeltelijke maansverduistering. Dat betekent zeg maar nog meer uitdaging. Tijdens een maansverduistering zijn niet al je emoties even helder terwijl je wel van alles voelt. En het effect daarvan kan best nog even doorsudderen: de verduistering geeft je de komende maanden de kans om oude emotionele bagage (van het afgelopen half jaar) los te laten. Waar wil jij schoon schip maken?

Bij ons in Nederland is alleen het einde van de verduistering zichtbaar: tussen 21:45 en 23:07 uur tijdens de volle maan op 5 juni.