Volle maan april 2020: dit betekent het per sterrenbeeld

Zet je schrap, zet je schrap. Want over twee dagen (8 april) is het volle maan. En deze volle maan april is een supermaan. En roze. En dat betekent een aantal dingen.

Volle maan april

Welkom bij de eerster volle maan van het nieuwe astrologische jaar. Wil je ‘m zien? Dan mag je woensdagochtend 8 april de wekker zetten, want om klokslag 4:35 is de maan vol. Deze maan markeert de piek van het het seizoen van de Ram, waar we momenteel in zitten. Dat betekent veel energie die rondbanjert in het heelal.

En bij deze energie komt ook een vleugje chaos om de hoek kijken, met dank aan de stand van de heetgebakerde planeet Mars en de onvoorspelbare planeet Uranus. Maar er is ook de energie van Weegschaal – die óók meespeelt – en die zorgt weer voor wat balans en liefde. Tel daar het feit bij op dat het hier sowieso gaat om een volle maan, dat altijd wat verlichting met zich meebrengt. En je snapt, het wordt een astrologisch feestje daarboven.

Genoeg gezever, wat betekent de volle maan april 2020 per sterrenbeeld?

Ram (21 maart – 19 april)

Liefde: liefde is waar jij je deze volle maand mee bezighoudt. En dan niet zo zeer met een focus op je eigen behoeften, maar met een focus op het laten slagen van relatie(s).

Carrière: een volle maan brengt verlichting, zo is de bedoeling.. Dat betekent voor jou, lieve Ram, dat je bepaalde dingen met je baas – of met andere werkrelaties – zult moeten uitpraten. Het is tijd om zaken te bespreken en om met een open houding te luisteren.

Vriendschap: je hebt behoefte aan een-op-een bonding. Dus maak tijd vrij voor een goed telefoongesprek (of FaceTime) en bel je beste vriendin.

Stier (20 april – 20 mei)

Liefde: jezelf helemaal onderdompelen in werk zal geen stress verlichten, maar jezelf helemaal verliezen in de liefde evenmin. Blijf met beide voeten op de grond staan tijdens deze volle maan en voorkom romantische hobbels op de weg.

Carrière: de uitdaging voor jou ligt in jezelf bezighouden. Start daarom met een nieuw creatief project, gewoon voor de lol. Concentreer je te midden van alle chaos op een goede verhouding tussen werk en leven om rustig te blijven. Ook leuk: deze volle maan levert jou een hoop inspiratie op!

Vriendschap: je focust je op je gezondheid en houd je aan een routine – nu is het tijd om je vrienden daarbij te betrekken. Ga sporten via een videobeldienst om in contact te blijven met je vrienden en je socialer te voelen.

Tweelingen (21 mei – 21 juni)

Liefde: jij, Tweelingen, hebt wel zin in wat liefde. Tijd voor wat erotisch flirten op afstand met je crush. Deze volle maan draait voor jou om plezier en genot, dus neem ruim ;-).

Carrière: je borrelt van de nieuwe ideeën, dus zorg ervoor dat je wat creativiteit aan je werk toevoegt. Maak gebruik van je talenten en je zult zien dat je je werk nieuwe richting geeft.

Vriendschap: dat we momenteel in zelfquarantaine zitten wil niet zeggen dat je je hobby’s hoeft te pauzeren. Karaoke via Zoom, knutselen via een livestream, je creatieve leven hoeft heus niet stil te liggen.

Kreeft (21 juni – 22 juli)

Liefde: deze periode van quarantaine biedt voor jou een nieuwe kans, je groeit namelijk nader tot je partner. Open je hart wat meer en laat je partner binnen.

Carrière: of je nu van huis werkt of niet, het is voor jou een must om een functionele plek te hebben waar je je to do’s kunt volbrengen. De volle maan van april 2020 geeft jou de juiste energie om deze plek aan te pakken.

Vriendschap: je vrienden voelen op dit moment als familie. Zoek ze op, al is het virtueel, en chill met ze.

Leeuw (23 juli – 22 augustus)

Liefde: communication is key voor jou en je liefdesleven op dit moment. Leg je gevoelens uit via app of e-mail, dan verplicht je jezelf om dit goed onder woorden te brengen. Ook fijn voor je partner.

Carrière: gebruik deze maanenergie om je zakelijke relaties aan te halen en gooi je communicatiekanalen open. Je hebt je ideeën en meningen helder voor ogen en kunt ze diplomatiek onder woorden brengen, dus buit uit buit uit!

Vriendschap: het is bijzonder om te zien hoe snel drama van start kan gaan. Laat je niet meeslepen en druk roddels en geruchten die over jou gaan snel de grond in – zonder al te veel drama.

Maagd (23 augustus – 22 september)

Liefde: laat je partner of je crush zien dat je om hen geeft door bijvoorbeeld een kaartje te sturen. Een klein gebaar dat iedereen nu wel kan gebruiken.

Carrière: laat je niet omlaag halen door anderen. Deze maanenergie is goed voor je zelfbeeld, waardoor je weet wat je waard bent. En dat mogen je collega’s ook weten.

Vriendschap: op dit moment scheidt je het kaf van het koren als het om vriendschappen gaat. In tijden van crisis leer je je vrienden pas echt kennen. Nu niet leuk, later wel.

Weegschaal (23 september – 22 oktober)

Liefde: oh Weegschaaltje, wat ben je toch goed in het voorop zetten van je partner. Lief hoor, maar nu is het tijd voor jouw behoeften. Zorg ervoor dat je de waarheid spreekt als het gaat om de liefde.

Carrière: ook jij zit deze week boordevol goede ideeën. En heel leuk van deze maan: je krijgt eindelijk het zelfvertrouwen om iets met deze ideeën te doen. Wees niet verlegen als het gaat je professionele doelen.

Vriendschap: je vrienden houden van je omdat je altijd een luisterend oor biedt, maar nu is het tijd om grenzen te stellen en jezelf voorop te zetten. Deze maan laat jou focussen op jezelf en dat is oké, je mag best even egocentrisch zijn.

Schorpioen (23 oktober – 21 november)

Liefde: jij en je lover gaan hartstikke goed, jullie voelen je nog dieper tot elkaar verbonden. En dat doet jou beseffen dat het best fijn voelt om op iemand te leunen.

Carrière: eerlijk, jouw werk slurpt iets te veel energie van je op het moment. Stel grenzen en loop jezelf niet voorbij, je kunt niet altijd zo hard blijven gaan.

Vriendschap: jij en je inner circle zijn op dit moment intens close met elkaar. Toch zul je je op jezelf moeten focussen, want andermans problemen kun je niet helder benaderen.

Boogschutter (22 november – 21 december)

Liefde: arme ziel, je mist echt het sociale element van je liefdesleven op dit moment. Doe daarom je best om hier een nieuwe invulling aan te geven. Ga virtueel op date, of organiseer een diner via FaceTime.

Carrière: probeer zoveel mogelijk met je collega’s samen te werken op dit moment. Virtueel in contact blijven geeft je een energieboost en door team work komen jullie ook op nieuwe ideeën.

Vriendschap: je vrienden vormen een belangrijke bron van inspiratie voor je. Wees je daarvan bewust en breng ze samen in een video-call.

Steenbok (22 december – 19 januari)

Liefde: Steenbokkie, het is tijd om je liefdesleven wat meer prioriteit te geven. Maak tijd vrij en laat een nieuwe kant van jezelf zien.

Carrière: de volle maan geeft jou de pauze waarvan je niet wist dat je die nodig hebt nu. Tel daar de periode van social distancing bij op en je hebt alle tijd om te ontstressen en op jezelf te focussen.

Vriendschap: gebruik de energie van de volle maan april 2020 om je vriendschappen terug in balans te brengen. Bel vrienden op die het zelf ook hebben laten afweten.

Waterman (20 januari – 18 februari)

Liefde: als het op liefde aankomt, geldt voor jou: the sky is the limit.

Carrière: voor jou is het nu het perfecte moment om energie te steken in nieuwe skills. Volg online een cursus of maak een actieplan voor het behalen van je professionele doelen.

Vriendschap: laat je niet kennen en probeer de vrede te bewaren en botsingen te voorkomen. Laat jezelf niet meeslepen, hou afstand en denk met je verstand.

Vissen (19 februari – 20 maart)

Liefde: als het op liefde aankomt, Vissen, moet je naar je hart luisteren. Leun wat meer op je intuïtie, want dankzij deze maan zul je beter gaan inzien wat je echt wil.

Carrière: je zult een paar moeilijke knopen moeten doorhakken op je werk. Juist nu is het moment om je eigen grenzen te bewaken. Vertrouw ook hierbij op je gevoel en wees eerlijk: alleen dan zul je je vrij voelen.

Vriendschap: Diepe, oprechte en sappige gesprekken is wat jij nu verlangt in je vriendschappen. Kruip met je vrienden achter Zoom en voer goede gesprekken.

