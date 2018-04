De volle maan van afgelopen nacht is van invloed op ieder sterrenbeeld

Heb jij vannacht slecht geslapen? Voelt je maandagdip erger dan alle andere Monday blues? Zit het allemaal niet lekker in je hoofd en heb je het idee dat je veel beslissingen moet maken? Eén tip: maak vandaag helemaal géén overhaaste beslissing, want het komt allemaal door de stand van de maan.

Deze volle maan is een big deal

Afgelopen nacht was namelijk volle maan en juist deze volle maan brengt veel emoties met zich mee. Niet alleen voor degenen die nu in hun sterrenbeeld staan; de volle maan van april is voor ieder sterrenbeeld een big deal. Je zou deze maan kunnen vergelijken met een pan water die de gehele maand april langzaam heeft staan sudderen. Met de komst van de volle maan, afgelopen nacht om 02:59:14 uur om precies te zijn, is deze pan met water overgekookt. Met andere woorden: wees voorzichtig, want je zou vandaag zomaar je vingers kunnen branden.

Gebruik de volle maan in je voordeel

Toch hoeft dat niet per se een slecht ding te zijn. De invloed van deze volle maan brengt al jouw emoties naar de oppervlakte. Of je er nu wel of niet klaar voor bent, voelen ga je ze. Deze volle maan is namelijk een maan van uitersten: het kan zowel onze donkerste schaduwen als ons meest verlichte zelf tevoorschijn toveren. Daarom is vandaag eigenlijk een perfect moment om truth or dare te spelen. Emoties die je uit de weg bent gegaan, frustraties die je hebt onderdrukt; vandaag is het tijd om de confrontatie met je gevoelens aan te gaan. De volle maan heeft ze immers al blootgelegd.

Een gekke dag voor iedereen

Dat gezegd hebbende: besef dat vandaag een gekke dag is voor iedereen. Ga bij jezelf te rade waarom je voelt wat je voelt, en besef dat dit ook voor andere geldt. Vandaag is de grote voel-dag, morgen is de grote doe-dag.

