Ben je ook ineens wat sneller gepikeerd en blijf je langer hangen in die chagrijnige bui? Dat zou zomaar te maken kunnen hebben met de volle maan van vanavond. Deze heeft namelijk behoorlijk wat invloed op onze emoties én op ons lichaam.

Unieke eigenschappen

De effecten voel je meestal twee dagen ervoor én twee dagen nadat het volle maan is geweest. We weten inmiddels wel dat we hierdoor vaak slechter slapen, maar dat is lang niet alles. Iedere volle maan staat namelijk in een ander teken en brengt daardoor unieke eigenschappen met zich mee.

Maagd

De volle maan van 27 februari 2021 staat in het teken van de Maagd. Maagden staan erom bekend dat ze houden van plannen en hebben alles graag op orde. Ze denken na voordat ze doen en houden ervan om extreem nauwkeurig te werken.

Probeer die energie voor jezelf op te pakken. Hou eens een lekkere grote schoonmaak. Een opgeruimd huis of werkplek zorgt namelijk ook voor een opgeruimd hoofd. Dus haal eens een stoffer over je laptop en leeg al die onnodige screenshots ook eens op je mobiel!

Vissen-seizoen

Deze maan zal dus vooral goede vibes met zich meebrengen, heel fijn. Maar we moeten niet vergeten dat we aan het begin van het (emotionele) Vissen-seizoen zitten. En zeker tijdens een volle maan kan dat voor botsingen zorgen tussen je hoofd en je hart. Terwijl Maagden namelijk vooral praktisch zijn ingesteld zijn de Vissen vooral dromerig van aard.

Tip? Wees eens een beetje extra lief voor jezelf. Plan tijd in om lekker schoon te maken, maar droom ook lekker weg en neem die tijd voor jezelf.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: GettyImages