De volle maan van afgelopen weekend zorgt massaal voor zin in… opruimen

De volle maan van zaterdag 27 februari zou voor grote opruimwoede gezorgd kunnen hebben. Normaal zorgt de volle maan voor onrustige dagen en slapeloosheid. Deze volle maan zorgde voor een lekker gevoel. Het is tijd om je hoofd en huis op te ruimen.

Volle maan

Als het volle maan is, kan dit allerlei effecten hebben op je emoties. Deze effecten kun je vanaf twee dagen voor, tot twee dagen na de volle maan merken. De maan van zaterdag 27 februari staat in Maagd. En dat is vooral goed nieuws voor de mensen die zelf een ander sterrenbeeld hebben. Zo kun je namelijk mooi een aantal positieve eigenschappen van Maagd meepikken.

Sterrenbeeld

Mensen met het sterrenbeeld Maagd staan bekend als opgeruimde wezens. Ze kunnen goed plannen en werken heel nauwkeurig. Omdat de maan van zaterdag in Maagd staat, kun jij je rond deze periode ook ineens zo voelen. Pluk daar de vruchten van!

Opruimwoede

Zo kun je ineens echte opruimwoede gaan voelen. Misschien krijg je wel ontzettend veel zin om je kasten op te ruimen of om spullen weg te doen. Grijp dit aan en doe de klusjes die je al tijden voor je uitschuift.

Lenteschoonmaak

De effecten van deze volle maan hebben een hele handige timing. Juist nu het weer verandert van heel koud naar lekker lenteweer, ben je toe aan een frisse start. Tijd voor de lenteschoonmaak! Ook kun je de tijd nemen om je dikke truien op te bergen en je voorjaarskleding tevoorschijn te halen. Of grijp deze opruimbui aan om je tuin helemaal lenteklaar te maken.

Opruimen

Een schoon huis is leuk, maar de volle maan in Maagd gaat niet alleen over fysiek opruimen. Het gaat ook over mentaal opruimen. In je koppie, dus. Het is een mooi moment om je leven eens goed onder de loep te nemen. Voel je je nog gelukkig? En wat kan anders? Zijn er mensen of gewoontes in je leven die negatief zijn en veel energie kosten? Opruimen die handel!

