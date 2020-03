Volle maan slecht slapen: is het echt zo of zit het tussen je oren?

Mocht je altijd slecht slapen met volle maan, dan maak je maar op voor een plafonddienst. Vanavond is het namelijk weer zover en het is deze keer óók nog eens een supermaan. Maar is het wel echt zo dat je meer ligt te woelen en walen bij deze gebeurtenis of zit het tussen je oren?

Nou, we kunnen je geruststellen als de wallen morgen weer op je knieën hangen: volgens onderzoek van de Universiteit van Basel zit er inderdaad een kern van waarheid in. De proefpersonen van deze studie vielen namelijk wel degelijk vijf minuten later in slaap. Hoe komt dit? Nou, dit heeft alles te maken met een lagere melatonineproductie. Hierdoor ben je dus minder snel moe. Toch moeten we hierbij wel een kleine kanttekening plaatsen: slechts 33 deelnemers werden bestudeerd en ook moesten ze gaan tukken in een kamer zonder ramen.

Volle maan slecht slapen

En dat is niet de enige reden die er is om in twijfel te trekken of je bij volle maan wel echt slechter slaapt. Uit een studie van het Nijmegse Donders Instituut blijkt namelijk weer dat het hemellichaam geen effect heeft op ons slaapritme. Hierbij werden wel 22.000 nachten geobserveerd.

Schaapjes tellen

Maar dan blijft natuurlijk de vraag: wat is nu de conclusie? Een wetenschapsjournalist gespecialiseerd in sterrenkunde, Govert Schilling, laat weten aan Women’s Health: ‘De meeste ‘effecten’ van volle maan blijken bij nader onderzoek niet te bestaan. Een van de belangrijkste oorzaken van het wijdverbreide ‘geloof’ in volle-maan-effecten is het feit dat de volle maan enorm helder is en bovendien de gehele nacht zichtbaar is. Een halve maan valt minder op (schijnt bijvoorbeeld niet zo gemakkelijk door de bewolking heen) en is maar een deel van de nacht zichtbaar.’

Vijf dagen

Hij vervolgt: ‘Dus áls mensen al een maan aan de hemel zien, is de kans relatief groot dat dit een (vrijwel) volle maan is. Daarnaast lijkt het wel vijf dagen volle maan: twee dagen vóór en twee dagen ná volle maan lijkt de maan nog steeds vol.’ Weten we dat ook weer. Slaap lekker!

