Voor de durfals: laat als vrouw je snor staan voor movember

In november laten mannen hun snor staan om de strijd tegen prostaatkanker te steunen. Maar waarom alleen mannen? Scheermesjesmerk Billie roept ook vrouwen op het haar te boven hun mond te laten tieren voor het goede doel. Voor de durfal dus.

De een zal er meer moeite voor moeten doen dan de ander, maar feit is dat om een donzen bovenlip te houden, vrouwen moeite moeten doen. We waxen, harsen, scheren of knippen die bovenlip regelmatig om zwarte haartjes uit het zicht te houden. Vrouwen praten niet over hun snor, en dat mag volgens het scheermerk anders. ‘Van alle plaatsen waar vrouwen haar hebben, blijft de bovenlip het meest onbesproken. We zijn blij dat we het nu in de schijnwerpers kunnen zetten in onze laatste nieuwe campagne,’ vertelt een mede-oprichter van het Billie.

Meedoen?

Het merk maakte een campagne waarin jonge vrouwen te zien zijn, met hun snor. Op hun site kun je een foto van jezelf met (natuurlijke) snor uploaden en/of doneren aan een vrouw (en haar snor) die erop staan. Alle bijdragen gaan vanzelfsprekend naar movember.

Bron: HLN.be | Beeld: Instagram, iStock