Voor de thuisgym: dít is het beste tijdstip om te sporten

Als de pandemie ons één goed ding heeft gebracht, is het wel de vrijheid om te sporten wanneer je wil. Voor je de laptop openklapt een lesje yoga, direct na je werkdag een rondje hardlopen of in de lunchpauze een krachttraining: kan gewoon. Vooral dat laatste is volgens fitnessgoeroe’s een goed plan.

Uit data van Classpass blijkt dat de lunchpauze veruit het populairste tijdstip is om te sporten. Niet gek: de voordelen van een work-out tijdens het middaguur zijn legio.

Dag middagdip

De lunch work-out is een goede manier om je energie over de dag te verspreiden. Je bent al lekker op gang, dus je hoeft niet vanuit je warme bed in een keer op full speed te knallen. Op de adrenaline die zo’n sportles geeft kun je vervolgens de rest van de middag vlammen op je werk zonder die gevreesde middagdip.

Burn baby, burn

Je lichaamstemperatuur is in de middag en avond hoger. Dat maakt je spieren ook wat soepeler. Uit een klein onderzoek uit 2018 blijkt ook dat je in de middag net wat meer calorieën verbrandt. Daarnaast hebben veel mensen rond lunchtijd niet de ochtendrush. De work-out aan het eind van de dag plannen is ook niet ideaal omdat je door de adrenaline kans hebt minder makkelijk in slaap te vallen. Alle reden dus om toch een keer je hardloopschoenen aan te trekken op het moment waarop je normaal gesproken een tosti verorbert achter je laptop.

Broodje kaas vs. jumping jacks

Speaking of tosti’s: wanneer is dan het beste moment voor de lunch zelf? Iedereen weet immers dat een broodje kaas gevolgd door jumping jacks niet ideaal is. Je kunt het best voor de work-out wat lichts eten. Na het sporten vul je je brandstof aan met een goede lunch, liefst met lekker veel eiwitten.

Bron: Bustle | Beeld: iStock