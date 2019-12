Aha: voor deze 5 sterrenbeelden brengt 2020 veel veranderingen

Een nieuw jaar, dus veel veranderingen? Voor de onderstaande sterrenbeelden is die kans groot! Voor sommige veranderingen moet je zelf keihard werken (denk aan een #summerbody of promotie op werk), andere vallen zomaar in je schoot. Als je tot een van onderstaande lucky sterrenbeelden behoort, kun je in 2020 op die laatste categorie rekenen.

Stier

De Stier is dol op routine en houdt zich daar dan ook aan. Grote kans dat je al jaren hetzelfde doet en je je daar prima bij voelt. Omdat Uranus door jouw teken reist, moet je rekening houden met het onverwachte. Klinkt eng (voor jou), is het niet. In 2020 word je overvallen door een plotseling verlangen om de boel op te schudden.

Voor de Stier gloren nieuwe mensen en kansen aan de horizon. Dat betekent dat je misschien eindelijk uit die comfortzone stapt. In eerste instantie heb je daar wellicht geen zin in, maar uiteindelijk lijkt het toch best aantrekkelijk.

Om er volop van te profiteren, doe je er goed aan om jezelf nu alvast te beloven dat je open staat voor nieuwe ervaringen. 2020 is het moment om je horizon te verbreden, maar alleen als je het zelf wil.

Schorpioen

Het afgelopen jaar was een pittig jaar voor Schorpioen. Je kijkt dan ook reikhalzend uit naar 2020… Vooral op het gebied van relaties heb je jouw portie verbintenissen, teleurstellingen en breuken wel gehad. Neptunus, de planeet van illusie, staat al een tijd in jouw teken. Dat zorgt ervoor dat de dingen op het gebied van liefde wat vaag en mistig blijven.

Treur niet: vanaf maart 2020 verandert dat allemaal. Tussen 6 maart en 3 april staat Venus in jouw teken, waardoor je je liefdesleven weer op de rit krijgt. Je maakt misschien een grote stap binnen een bestaande relatie of ontmoet een heel nieuw iemand met wie het meteen klikt. Mark our words.

Voor de Schorpioen draaien de grootste veranderingen om de mensen die je al kent. Zij brengen nieuwe kansen en connecties.

Boogschutter

De Boogschutters staan te boek als personen die zich niet graag binden. Je wordt liever niet tegengehouden door wat of wie dan ook. Je wil bij wijze van ieder moment je koffers kunnen pakken voor een nieuw avontuur.

De grootste verandering in 2020 voor de Boogschutter? Je kijkt anders naar de mensen die dichtbij je staan en voelt het verlangen je te settelen. Je hebt veel sterker de behoefte om met Die Ene samen te zijn. Als je vrijgezel bent en iemand je interesse wekt, probeer je voor je te zien hoe het een liefdespartner binnen jouw leven past. Eyeopener! Als je iemand hebt gevonden die bij je past, zie je opeens veel beter voor je hoe alle verschillende onderdelen van je leven samen kunnen gaan.

Steenbok

Steenbok be ready for it: 2020 heeft een boel verandering in petto. Omdat Jupiter de komende 12 maanden in jouw teken rondhangt, komen er een hoop mooie kansen op je pad. Je wil alle voor- en nadelen zorgvuldig afwegen. Omdat je zoveel opties hebt, doe je er goed aan niet meteen ergens ‘ja’ op te roepen.

Januari, juni en juli zijn belangrijke maanden voor Steenbok (makkelijk te onthouden, de maanden die beginnen met de letter ‘j’) In deze maanden kun je een nieuw partnerschap vormen en relaties die je juist tegenhouden loslaten. Dat gaat over liefde, maar ook over vrienden met wie je niet meer op een lijn zit. Je zult zien dat je je meteen heel anders voelt.

Vissen

Dankzij werkpromoties en carrièrekansen was 2019 een goed jaar voor Vissen. Guess what, die positieve flow zet zich voort in 2020, maar dan vooral op het gebied van de *trommelgeroffel* liefde. Dankzij het samenspel van de sterren ben je in januari, juni en juli op de juiste plek op het juiste moment.

In 2020 voel je je nog creatiever dan normaal. Maak daar gebruik van! Houd kansen om je talent te laten schitteren goed in de gaten. Dankzij Jupiter krijgen je dromen de ruimte. Het wordt voor je daardoor nog makkelijker om je doelen te bereiken.

