Hoewel de kans groot is dat je alsnog veel emoties voelt deze volle maan, zul je hier in vergelijking met andere sterrenbeelden minder last van hebben. De maan komt als geroepen voor jou, omdat het voor jou belangrijk is om meer contact te maken met wie jij bent en wat je wilt. Praten met een psycholoog, vriendin of familielid kan helpen om erachter te komen wat jij meer in je leven wilt hebben, en waaraan je meer tijd wilt besteden om het beste in je vel te komen te zitten. Als je eenmaal meer in contact staat met jezelf, zul je beter grenzen kunnen stellen en beter aan kunnen geven wat je wel en niet wilt.