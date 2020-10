Droom jij van een volle, lange bos met haar maar groeien je lokken niet zo snel als jij zou willen? Onbewust zijn er vast kleine dingen die jij verkeerd doet, waardoor jij jouw manen in de weg zit om te groeien.

Benieuwd naar wat je verkeerd doet, lees snel verder!

Te vaak wassen

Dit is vast niet de eerste keer dat je het hoort, maar het is écht niet goed om je haar te vaak te wassen. Te vaak je haar wassen zorgt er namelijk voor dat je de goede oliën van je hoofdhuid verwijdert. Je hoofdhuid gaat dan meteen in ‘overdrive‘ en alleen maar meer produceren, ook die zogenaamde slechte oliën die je haar vet en onzuiver maken. Bah, dat willen we natuurlijk niet! Probeer daarom jezelf en je haar te trainen door het steeds minder vaak te wassen. Je haar zal je dankbaar wezen én je belonen met die langere lokken!

Je vergeet te masseren

Het lijkt misschien iets wat overdreven, maar het is bewezen dat het masseren van je hoofdhuid je haargroei stimuleert. Door je hoofdhuid te masseren, stimuleer je de bloedsomloop. Waardoor voedingsstoffen vrijkomen die je lichaam nodig heeft om je haar te laten groeien. Probeer er daarom een gewoonte van te maken om je hoofdhuid een paar keer per week te masseren. Dit kan natuurlijk perféct tijdens die douche sessies!

Stijl- of krultang

Dit hoor je ook vast niet voor de eerste keer, maar je haar ‘verbranden’ aan deze styling tools zijn niet echt ideaal voor je haargroei. Kijk, af en toe je haar stijlen, zal je mooie lokken niet verpesten. Maar elke dag is daarentegen niet zo’n goed plan, vooral wanneer je geen bescherming voor je haar gebruikt… De hitte van de stijl- of krultang zal je haar beschadigen en in het ergste geval breekt je haar af. Zó krijgen we natuurlijk nooit die lange manen! Wat je beter kunt gebruiken is een föhnborstel, bijvoorbeeld die van Babyliss. Daar beschadig je je haar helemaal niet mee en zo krijg je wel een mooie slag of glad gestreken haar. Precies wat je wilt, dus.

Je gebruikt geen conditioner

Als je geen conditioner gebruikt, wordt je haar droog en vatbaar voor breuken. Conditioner helpt je haar te versterken, herstellen en beschermen. En dat is wat wij natuurlijk willen! Je wilt tenslotte wél gezonde, lange lokken. Daarom is het belangrijk om altijd conditioner te gebruiken als jij je haar gaat wassen. Laat de conditioner 3-5 minuten intrekken voor het beste resultaat!

Borstelen op nat haar met een verkeerde borstel

Je haar borstelen als het nat is, kun je überhaupt beter overslaan. Nat haar is namelijk een stuk elastischer dan droog haar, waardoor het gemakkelijker en sneller afbreekt. Kan het niet anders? Dan is het extra belangrijk dat je een goede borstel gebruikt. Gebruik vooral geen borstel van plastic of metaal. Je natte haar klit dan namelijk makkelijk om de pinnen heen. Auw! Een borstel gemaakt van dierenhaar werkt het beste wanneer je nat haar kamt. Hiermee beschadig jij je lokken ook het minst.

Verkeerde manier van drogen

We herkennen het allemaal: je komt de douche uit, je pakt een handdoek en draait je haar erin als een soort drolletje, lekker makkelijk en snel. Maar helaas, dit is niet écht bevorderd voor onze lokken. Vooral door het materiaal van je handdoek en de spanning die je creëert door de strakke doek om je haar. Je kunt daarom beter een katoenen T-shirt gebruiken in plaats van een handdoek. Let er dan wel op dat je het haar niet zo strak in het T-shirt wikkelt. Je kunt je manen ook het beste voorzichtig droog deppen in plaats van hard te wrijven.

Je doucht te warm

Warm water zorgt ervoor dat je haar uitdroogt en je haarwortels beschadigen. Bovendien stimuleert het pluis, niet heel charming! Probeer daarom de stand dus ietsjes kouder te zetten wanneer jij je haar uitspoelt, want om de hele douchebeurt in de kou te staan zit natuurlijk niemand op te wachten.

Niet meteen gaan wassen

Het is heel belangrijk om je haar eerst goed uit te spoelen (zonder shampoo) voordat jij je haar gaat wassen. Op deze manier spoel je de viezigheid al uit je lokken die zich in de afgelopen dagen heeft opgehoopt. Bovendien gaan de poriën door het (warme) water openstaan, waardoor de shampoo én de conditioner hun werk straks kunnen doen.

Beeld: iStock