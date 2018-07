Voorkom kotsende kinderen in de auto: dít helpt tegen wagenziekte

Elke zondag zetten we een populair topic voor en door moeders van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week is een VIVA-forummer benieuwd: wat helpt tegen wagenziekte? Deel je mening in het topic of ga naar de pijler ‘Kinderen’ of ‘Zwanger’.

De auto is volgeladen, je kinderen zitten goed vast in hun zitje en alles is thuis afgesloten. Ja hoor, de reis kan beginnen! Maar dan gaat het mis: je kind wordt wagenziek en kotst nog net niet de hele boel onder. Dag vakantiegevoel! VIVA-forummer JuliaChild wil deze situatie voorkomen en vraagt nu alvast tips voor haar dochtertje. Dit zijn de antwoorden van haar mede-forummers.

Bieslookje: ‘Zet haar in het midden, zodat ze voor zich uit kan kijken. Dat helpt bij mij altijd goed.’

‘Zet haar in het midden, zodat ze voor zich uit kan kijken. Dat helpt bij mij altijd goed.’ 2018Anoniem: ‘Mijn zoon heeft hier ook last van (en ik had het als kind ook). We hebben voor hem toen armbandjes gekocht tegen wagenziekte en dat werkt meestal! Wat ook belangrijk is om goed te ontbijten voordat we een lang stuk gaan rijden.’

‘Mijn zoon heeft hier ook last van (en ik had het als kind ook). We hebben voor hem toen armbandjes gekocht tegen wagenziekte en dat werkt meestal! Wat ook belangrijk is om goed te ontbijten voordat we een lang stuk gaan rijden.’ TTroeteltje: ‘Ik heb wel enkele tips om uit te proberen: doe de raampjes open voor wat frisse lucht, laat haar recht vooruit kijken, geen boekjes lezen of kijken op een tablet, kauwgom en zuigsnoepjes in de beurt om af te leiden en geen (rare) geluiden.’

‘Ik heb wel enkele tips om uit te proberen: doe de raampjes open voor wat frisse lucht, laat haar recht vooruit kijken, geen boekjes lezen of kijken op een tablet, kauwgom en zuigsnoepjes in de beurt om af te leiden en geen (rare) geluiden.’ Susan: ‘Het klinkt gek, maar zou het aan de geur van de auto kunnen liggen? Mijn dochter wordt ook vaak niet lekker in de auto van mijn ouders en volgens haar ligt het met name aan de bekleding van de stoelen. Mijn zoon knijpt ook vaak zijn neus dicht als hij in die auto zit. Het scheelt enorm als we een raampje openzetten.’

‘Het klinkt gek, maar zou het aan de geur van de auto kunnen liggen? Mijn dochter wordt ook vaak niet lekker in de auto van mijn ouders en volgens haar ligt het met name aan de bekleding van de stoelen. Mijn zoon knijpt ook vaak zijn neus dicht als hij in die auto zit. Het scheelt enorm als we een raampje openzetten.’ Flowery: ‘Leg een zak in haar buurt leggen en leidt haar af! Vooral niet de nadruk leggen op het ziek worden of zijn. Laat haar bijvoorbeeld naar een verhaaltje luisteren. En wees lekker scheutig met die primatour. Ik had het ook als kind en ben er aardig overheen gegroeid.’

‘Leg een zak in haar buurt leggen en leidt haar af! Vooral niet de nadruk leggen op het ziek worden of zijn. Laat haar bijvoorbeeld naar een verhaaltje luisteren. En wees lekker scheutig met die primatour. Ik had het ook als kind en ben er aardig overheen gegroeid.’ Redbulletje: ‘Ik werd als kind ook altijd wagenziek en dan hing ik tussen de twee voorstoelen in, zodat ik vol zicht op de weg had. Op bergwegen ging ik voorin zitten en m’n moeder achterin.’

‘Ik werd als kind ook altijd wagenziek en dan hing ik tussen de twee voorstoelen in, zodat ik vol zicht op de weg had. Op bergwegen ging ik voorin zitten en m’n moeder achterin.’ Masatu: ‘Ik had hier als kind heel veel last van en nu nog steeds een beetje. Er stond vroeger altijd een emmertje bij mijn voeten, makkelijker dan een zakje want die hoef je niet open te houden. Goed mikken als je al misselijk bent, ging ook niet zo goed. Bij mij was het gerelateerd aan wat ik vooraf at of dronk. Als ik melk, fristi, chocomel of iets dergelijk had gedronken voor het autorijden was het (bijna) altijd raak. Laat je dochter goed naar voren kijken, zorg voor frisse lucht en zoveel mogelijk dommelen en slapen op langere ritten. Afleiding helpt ook. Denk hierbij in de vorm van muziek of autospelletjes (‘ik zie, ik zie, wat jij niet ziet; dingen tellen of kentekens zoeken). Na afloop van de autorit is het ook fijn om nog even rustig een stukje buiten te zitten of te lopen voor je direct naar binnen gaat of aan de activiteit begint.’

‘Ik had hier als kind heel veel last van en nu nog steeds een beetje. Er stond vroeger altijd een emmertje bij mijn voeten, makkelijker dan een zakje want die hoef je niet open te houden. Goed mikken als je al misselijk bent, ging ook niet zo goed. Bij mij was het gerelateerd aan wat ik vooraf at of dronk. Als ik melk, fristi, chocomel of iets dergelijk had gedronken voor het autorijden was het (bijna) altijd raak. Laat je dochter goed naar voren kijken, zorg voor frisse lucht en zoveel mogelijk dommelen en slapen op langere ritten. Afleiding helpt ook. Denk hierbij in de vorm van muziek of autospelletjes (‘ik zie, ik zie, wat jij niet ziet; dingen tellen of kentekens zoeken). Na afloop van de autorit is het ook fijn om nog even rustig een stukje buiten te zitten of te lopen voor je direct naar binnen gaat of aan de activiteit begint.’ Sophiax: ‘Ik ben hartstikke wagenziek en wat bij mij helpt, is primatour, maar daar word je dan wel erg suf/moe van, dus niet handig. Verder helpt: voorin zitten, een fatsoenlijke chauffeur (ver vooruit kijken en niet teveel optrekken of remmen), een auto rijden zonder veel demping, frisse lucht, door de vooruit kijken, geen luchtverfrissers of andere meuk in de auto, lage temperatuur en geen boeken hoeven lezen. De polsbandjes doen bij mij helemaal niks. Gek genoeg heb ik in de trein of in het vliegtuig totaal geen last. Je zou voor lange afstanden dus ook de trein kunnen uitproberen.’

Beeld: iStock