Koukleum? Met deze voorverwarmde sloffen kom je de winter door

Koukleumen, deze is voor jullie. Als je je hart vasthoudt zodra de temperatuur onder de tien graden komt, vrees je met de voorspelde sneeuw in aantocht vast al helemaal voor bevroren tenen. We hebben nu de ideale oplossing tegen dat kwaad van de wereld en wel in de vorm van ware verwarmde sloffen. Want ja, die bestaan.

De hemel op aarde bestaat niet? Wel, dus. Want beeld je deze situatie eventjes in: je bent na je verplichte rondje wandelen van top tot teen bevroren. Zelfs terwijl je gehuld in een puffer coat, met thermolegging, muts én handschoenen de deur uit ging. Je voeten zijn cold as ice, maar bij thuiskomst wachten daar je trouwe en al warme sloffen op je.

Hittebestendige sloffen

En die sloffen, die zijn dus al warm als je ze aantrekt. Hoe dat kan? Deze speciale winterse stappers zijn hittebestendig en kun je dus gewoon in de magnetron leggen. Klinkt gek en als iets wat niet écht een slim idee is, maar het kan toch echt. Ze zijn er speciaal voor gemaakt. En als je niet over een magnetron beschikt kun je ze ook gewoon opwarmen in de oven.

Zo gepiept

Zo werkt dat: leg ze voor circa 90 seconden op 800 Watt in de magnetron, en klaar is Kees. Wanneer je ze in de oven legt duurt het ietsje langer: zonder te hoeven voorverwarmen leg je ze tien minuutjes op 80 graden in het midden van de oven. Pas wel op dat je even controleert of ze niet té warm zijn geworden voor je ze aantrekt, om brandblaren te voorkomen.

Kleine kanttekening: we weten dat deze sloffen geen schoonheidsprijs verdienen, maar da’s wat ons betreft niet het belangrijkste tijdens een chill sessie thuis. Warme voeten? Dat is vele malen belangrijker. Je shopt ze hier voor maar 29,95. Thanks us later.

