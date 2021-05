Rond, vierkant of hartvormig, iedereen heeft een andere gezichtsvorm. Maar wist je dat zoiets simpels heel veel kan zeggen over hoe jij als mens in elkaar zit? Dít zegt de vorm van jouw gezicht over je persoonlijkheid.

Rond

Mensen met een rond gezicht zijn geweldige goede vrienden. Je staat altijd klaar voor de mensen om je heen en vrienden komen graag naar jou toe als ze ergens mee zitten. Pas wel op dat je niet te veel op anderen gaat focussen en jezelf helemaal vergeet. Je mag best wel een keertje egoïstisch zijn en voor jezelf kiezen.

Hartvormig

Iemand met een hartvormig gezicht is meestal erg intelligent. Je houdt er van om nieuwe dingen uit te proberen en denkt veel na over grote vraagstukken. Daarnaast ben je een sterk persoon die altijd op zijn eigen intuïtie afgaat.

Vierkant

Mensen met een vierkant gezicht zijn super sociaal. Je houdt ervan om onder de mensen te zijn, maar laat je niet snel beïnvloeden door anderen. Je kunt goede beslissingen nemen en blijft altijd trouw aan jezelf.

Diamant

Heb je een diamantvormig gezicht? Dan ben je waarschijnlijk erg perfectionistisch en zelfverzekerd. Mensen met deze gezichtsvorm hebben de aanleg om een goede leider te zijn, maar hebben wel een kort lontje en worden door veel mensen als onvoorspelbaar gezien.

Rechthoek

Mensen met een rechthoekig gezicht zijn vaak logische denkers. Ze houden niet van moeilijk doen en plannen alles het liefst zo perfect mogelijk. Emoties zijn vaak te veel gedoe voor jou en dus houd je deze liever voor jezelf.

Ovaal

Iemand met een ovaalvormig gezicht maakt makkelijk vrienden en is erg creatief. Mensen voelen zich zelf op hun gemak bij je en jij weet altijd precies wat je moet zeggen tegen een vriend of vriendin als ze ergens mee zitten.

Driehoek

Heb je een driehoekig gezicht? Waarschijnlijk ben je dan erg extravert en sociaal. Je houdt er ook van om overal de controle over te hebben. Een leider zijn past perfect bij je, maar je passie hiervoor kan ondanks je goede intenties soms wat bazig overkomen bij mensen.

Bron: Vriendin | Beeld: Getty