Vraag het de mediator: ‘De ouders van zijn nieuwe vriendin maken mij zwart bij de kinderen’

Frank woont bij zijn nieuwe vriendin Cisca en zijn kinderen komen elk weekend logeren. Ook de ouders van Cisca komen dan op bezoek. Dat blijken onversneden kwaadsprekers en Nicole, Franks ex, is hun favoriete doelwit. Dat de kinderen van Frank en Nicole daar bij zitten, schijnt niemand te interesseren. Behalve Nicole, die is woedend.

Nicole: ‘Frank heeft mij verlaten voor een collega, heel cliché, ja. Achteraf hoorde ik dat hij en die Cisca het al maanden met elkaar deden. Sinds ze vorig jaar met het bedrijf een weekje op IJsland waren. In de Blue Lagoon, nota bene. Enfin, ik hoop dat hij gelukkig wordt met haar. Onze relatie stond al een poosje op een laag pitje, dus wat dat betreft ben ik blij dat hij weg is. Nou ja, dat zeg ik nou wel zo stoer. Eigenlijk voel ik me diep vernederd. Mij zo maar inwisselen voor zo’n kantoorbimbo. Maar ja, the winner takes it all. Enfin, ik kom er wel overheen en de kinderen trekken het wonderbaarlijk goed. Dennis, de oudste, lijkt er nog de meeste moeite mee te hebben. Als hij en Tom het weekend bij hun vader zijn geweest, is hij erg teruggetrokken en verdrietig. Met veel moeite ben ik erachter gekomen wat hem dwarszit. Het schijnt dat de ouders van die Cisca heel lelijk over mij praten. Ze beweren dat ik elke week een nieuw vriendje heb en dat ik mijn kinderen dan aan hun lot overlaat. Ze zeggen dat ik gemene dingen over Frank vertel aan onze vrienden en dat Frank zo veel geld aan mij moet betalen dat hij geen leuke dingen met de jongens kan doen. Dat is allemaal niet waar. Maar breng dat een kind van 11 maar eens aan zijn verstand. Die gelooft heilig in zijn vader. Ik heb Frank erop aangesproken, maar die nam het totaal niet serieus. De lafbek.’

Frank: ‘Cisca’s ouders zijn inderdaad niet zo positief over Nicole, maar daar kan ik niks aan doen. Ik ben bij Cisca ingetrokken, het is haar huis, en haar ouders zijn gewend om elk moment langs te komen. Daar kan ik toch niks van zeggen? Ik moest al alle zeilen bijzetten om te zorgen dat de jongens een eigen kamer kregen. Dat was eerst de logeerkamer van die ouders en die waren in eerste instantie niet van plan om hun plekje op te geven. Ik heb echt voor de jongens gevochten. Heeft Nicole je dat wel verteld? Nee zeker. Die ziet altijd alleen maar wat ik fout doe. Maar ik kan toch niet tegen die ouders zeggen dat ze niet zo vaak op bezoek moeten komen? Trouwens, Cisca ziet me aankomen. Haar ouders en zij, dat zijn zes handen op een buik. Mij vonden ze in eerste instantie ook niks, die ouders. Ik denk dat ze jaloers waren. Nou, dat hoeft echt niet. Cisca vertelt ze alles over ons tweeën. Dat vind ik niet zo fijn, maar ik kan haar moeilijk verbieden om met haar ouders te praten, toch? Ik heb erg mijn best gedaan om een goede relatie met die mensen te krijgen: ik heb hun schuur opgeknapt en de moestuin omgespit. Inmiddels vinden ze me geloof ik wel aardig. En de kinderen ook, hoor. Ze nemen altijd snoep voor ze mee. Ik ben daar niet zo voor. Zeker Tom is erg gevoelig voor suiker. Maar ja, ze willen ze gewoon verwennen. Dat kan ik ze toch niet afnemen?’

De mediator: Nicole, wat een vervelende situatie is dit. Ik kan me goed voorstellen dat jij wilt dat dit gedrag stopt. Ten eerste voor de kinderen, maar ook omdat dit voor jou niet eerlijk is. Het lijkt me verstandig om hier nogmaals een keer met frank over te praten. Vertel dan wat het met jou doet en wat voor effect dit heeft op jullie kinderen. Misschien is het een idee om hier op papier afspraken over te maken. Dan heeft Frank meer houvast, als de ouders van Cisca dan weer negatieve dingen zeggen kan hij makkelijker aangeven dat hij hier niet over wilt praten.

Frank, het is logisch dat je wilt dat Cisca haar ouders je aardig vinden. Maar als je het niet fijn vindt dat Cisca alles met haar ouders bespreekt, moet je dit aangeven. Zij kan niet weten hoe jij erin staat als je dit niet verteld. Je hoeft haar niets te verbieden, maar dan kan zij er rekening mee houden.

Het is wel belangrijk om duidelijke grenzen te stellen als het gaat om je kinderen. Realiseer je dat kinderen sneller dingen aannemen dan volwassenen en ze naar jou opkijken. Denk eraan dat jij verantwoordelijk bent voor je kinderen, dus probeer hier meer op te letten. Als jij niet wilt dat ze snoep eten mag je dat best aangeven. Daarnaast kan het heel verwarrend zijn als jouw kinderen telkens negatieve opmerkingen horen over hun moeder. Dat zit ze dwars en het is jouw taak als vader dat dit stopt.

Over de mediator

Yvonne Blijie (53) is conflictdeskundige bij het IMK. Haar praktische en heldere inzichten hebben al veel (ondernemende) vrouwen vooruit geholpen. Wekelijks gaat zij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft zij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Yvonne? Mail deze dan naar y.blijie@imk.nl. Wil je eerst zelf meer inzicht krijgen in je situatie? Vul dan kosteloos de scheidingswijzer in of wanneer je met een zakelijk conflict te maken hebt, de conflictwijzer.

