Vraag het de mediator: wie betaalt haar nieuwe woonruimte?

Nu Elisa dankzij een cursus kundalini-yoga eindelijk genoeg moed heeft verzameld om bij Frits weg te gaan, wil ze zo snel mogelijk de daad bij het woord voegen. Over een half jaar kan ze een kamer krijgen in de woongroep van cursusleider Aditya, maar in de tussentijd moet ze iets in de vrije sector huren. En dat kan ze niet betalen. Frits weigert voor de kosten op te draaien.

Frits:

‘Vier maanden geleden is Elisa begonnen met een cursus zen meditatie of etherische massage of zoiets. Ze volgt graag van dat soort cursussen en ik vind het prima, als ze daar gelukkig van wordt. Zelf ben ik meer van de no nonsense. Ieder zijn ding, nietwaar?

Maar sinds ze deze cursus doet, ben ik volledig uit beeld. Ze praat nauwelijks tegen me en alles wat ik zeg of doe, valt verkeerd. Ze is totaal verblind door de cursusleider, ene Aditya. Die naam alleen al!

Ze zegt dat ze door hem heeft ontdekt dat ik haar niet serieus neem en haar onderdruk in haar eigenheid. Ze zegt dat ze dat al jaren onbewust voelde, maar dat ze nu eindelijk begrijpt hoe het zit. En dat ze daarom zo snel mogelijk bij me weg wil. Ik voel me overdonderd en ik geloof haar ook niet. Volgens mij is ze gewoon verliefd. Het zou goed zijn als ze even wat afstand nam, misschien naar ons appartement in Spanje. Zonder die vent natuurlijk, anders heeft het geen zin. Maar toen ik dat voorstelde, lachte ze me in mijn gezicht uit. Ze had haar besluit al genomen, mijn mening en adviezen waren niet meer belangrijk. Over een half jaar komt er een kamer vrij in de woongroep van die Aditya, maar in de tussentijd wil ze iets in de vrije sector huren, maar dat kan ze niet betalen. Nu vindt ze dat ik dat dan maar moet ophoesten. Nou, ik wil helemaal niet dat ze weggaat. Als ze zo nodig naar die vent wil, laat hij dan voor haar betalen.’

Elisa:

‘Tegenover buitenstaanders is Frits altijd heel vriendelijk en geïnteresseerd, maar thuis draait alles om hem. Wie ik ben en wat ik nodig heb, dat boeit hem totaal niet. Ik heb lang gedacht dat het aan mij lag en daarom heb ik me aangepast. Na mijn afstuderen wilde ik graag promoveren, maar Frits vond dat ik hem moest helpen met het bedrijf dat hij toen net was gestart. Later vond ik een parttime baan in de bibliotheek en daar werk ik nog steeds.

Daarnaast doe ik intensief aan yoga, al jaren. Frits vindt dat zweverige onzin, maar hij is nog nooit mee geweest. Dat is precies hoe hij is: overal een mening over hebben en nergens voor openstaan. Alles moet op zijn manier, ook de vakanties. Altijd dat stomme appartement in Alicante.’

‘Tijdens een cursus kundalini-yoga ontmoette ik Aditya en met hem had ik direct een klik. Hij begrijpt mijn behoeften en neemt ze serieus. Ik ben echt niet zo naïef om te denken dat hij me gaat redden. Maar ik besef nu wel dat Frits me tegenhoudt, dat ik naast hem nooit mezelf kan worden. Daarom wil ik bij hem weg. Over een half jaar komt er een kamer vrij in de woongroep van Aditya, maar tot die tijd moet ik iets anders huren. Ik wil dat Frits dat betaalt, hij kan het makkelijk missen en dankzij mij heeft hij zijn bedrijf kunnen opbouwen. Hij weigert over de brug te komen en zegt dat Aditya maar moet betalen. Maar zo is onze verhouding helemaal niet.’

De mediator:

‘Jullie zouden bij het begin kunnen beginnen. Namelijk bij jullie eigen relatie. Hoe zit je daar in? Wat staat ieder in de weg om je prettig te voelen? Of wat vind je juist fijn en maakt je blij? Op die manier kunnen jullie aan elkaar tonen wat het moeilijk maakt om de relatie te beëindigen of om bij elkaar te blijven. Als de conclusie is om uit elkaar te gaan omdat bijvoorbeeld de verwachtingen over hoe je met elkaar omgaat verschillen, kunnen jullie afspraken maken hoe je op een goede manier uit elkaar gaat. Het is belangrijk om deze volgorde aan te houden, omdat je anders telkens terugvalt in de verwijten zoals in jullie vragen te lezen zijn. Vaak wordt door stellen afspraken gemaakt over een overgangsperiode omdat met elkaar in één huis blijven niet gemakkelijk is. Dat kan gaan over een tijdelijke verdeling van de gemeenschappelijke uitgaven of zoals Elisa aangeeft een tijdelijke woonruimte. Afhankelijk van jullie samenlevingsvorm zijn er zelfs wel wat verplichte afspraken misschien. Zet die afspraken op papier en schrijf op voor welke termijn ze zijn. Maar voor het zover is, eerst met elkaar in gesprek over het waarom van deze crisis in jullie relatie.

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar: viva@imediators.nl

