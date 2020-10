Het is nooit leuk om te horen dat het niet goed gaat met een vriendin. Al helemaal niet als haar gezondheid in het geding komt. Heb je een vriendin met een burn-out? Dan wil je haar natuurlijk graag helpen. Maar hoe doe je dat?

Moet je nou wel of niet vragen hoe het met haar gaat? En zit ze er wel of niet op te wachten als je haar uitnodigt voor een filmavond? Barbara Kok, emotietherapeute en oprichter van Burn Out Poli, deelt haar tips.

Vriendin met burn-out: wat kun je doen?

Je hoort het (veel te) vaak: jonge mensen die een burn-out krijgen. Hoewel er veel informatie te vinden is over de symptomen, wordt er geen woord gerept over de moeilijkere sociale situatie waarin iemand met een burn-out en zijn of haar omgeving in terechtkomt. Want hoe kun je het beste omgaan met een vriendin die letterlijk ziek is geworden van de stress? Dat kan nogal lastig zijn.

Lees ook:

Nieuw gevaar: een burn-out krijgen door de coronacrisis

Tips om een vriendin met een burn-out te helpen

Je wilt haar steunen, zonder jullie vriendschap onder druk te zetten of de boel ongemakkelijk te maken. Om je daar een handje bij te helpen, vind je hieronder een aantal tips van Kok (via Bedrock) om jouw vriendin met een burn-out bij te staan.

1. Weet waar je het over hebt

Als je een vriendin hebt met een burn-out, is het belangrijk om je te verdiepen in het onderwerp. Wat houdt een burn-out precies in? Welke klachten komen er voor? Hoe voelt iemand met een burn-out zich en wat maakt deze persoon door? Op die manier ben je ‘voorbereid’ en heb je begrip voor de situatie waarin jouw vriendin zich bevindt.

2. Wees een luisterend oor

Er bestaan nog altijd een hoop vooroordelen over mensen met een burn-out. Probeer je vriendin niet te veroordelen en zoek niet naar oplossingen, maar wees gewoon een luisterend oor. Laat haar weten dat je er voor haar bent, en geef haar het gevoel dat ze overwerkt mág zijn.

3. Doe kleine dingen

Wil je er voor je vriendin zijn, houd het dan vooral bij kleine dingen. Wees flexibel als jullie afspreken (het kan zijn dat ze opeens geen energie meer heeft voor jullie afspraak). Het maakt niet uit wat, al is het maar even een korte wandeling. Ook kun je laten weten dat je haar steunt door een klein maar lief gebaar te maken, bijvoorbeeld door een spontaan berichtje, kaartje of bos bloemen te sturen.

4. Bied een helpende hand

Hoewel ze het zelf nooit zou willen toegeven, kan een vriendin met een burn-out jouw hulp misschien wel gebruiken. De kleinste dingen kunnen namelijk al te zwaar zijn, zoals boodschappen doen of een monteur bellen. Bied je hulp aan om een paar taken over te nemen en wellicht scheelt dat al een hoop.

5. Let ook goed op jezelf

Het klinkt misschien nogal egoïstisch, maar als je een overspannen vriendin hebt, is het óók belangrijk om op jezelf te letten. Het is niet voor niets dat je in het vliegtuig eerst je eigen zuurstofmasker moet opzetten voordat je anderen kunt helpen. Waak ervoor dat jullie vriendschap geen ‘last’ wordt en dat je de juiste balans vindt.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief