Snoozers opgelet: met deze tips lukt het je om vroeg op te staan

Ze zeggen weleens dat er twee typen mensen op de wereld bestaan. Zij die bij het afgaan van de wekker direct opstaan en zij die een gat in de dag snoozen. We kijken nu vooral even naar die laatste groep: vroeg opstaan levert heel veel voordelen op. Hoe word je een vroege vogel?

1. Ga op tijd naar bed. De gemiddelde volwassene heeft zeven uur slaap nodig. Als je om vijf uur wakker zou willen worden, moet je dus om tien uur gaan slapen. En waarschijnlijk om half tien al het licht uit doen.

2. Zet door. Het duurt even voordat je gewend bent aan dat vroege opstaan. Geef niet te snel op. Uiteindelijk ga je er blij van worden, echt.

3. Als je altijd heel laat naar bed ging en niet voor negen uur je bed uitkwam, verander de tijden dan geleidelijk; op die manier heeft je lichaam tijd om eraan te wennen.

4. Zet je wekker op een plek die ver genoeg is om je bed uit te moeten. Ja, er bestaat een kans dat je alsnog terug je bed in wilt duiken, maar die is tenminste kleiner dan wanneer je alleen een arm hoeft te bewegen om je alarm uit te zetten.

5. Creëer een vaste routine. Als je een vast ochtendritueel hebt waar je blij van wordt, zet je de toon voor de dag en zul je energieker, krachtiger en blijer zijn gedurende de dag.

6. Bedenk goed waarvoor je die extra uurtjes in de ochtend wilt gebruiken. Als je dit duidelijk hebt en de reden past bij jou, zul je sneller bereid zijn om ook echt vroeg op te staan dóen.

Negatief denken? Slecht slapen!

Zo leer je positiever in het leven staan

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief?

Tekst: Suus Ruis