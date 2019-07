Vroeggeboorte kan leiden tot het moeilijk vinden van een levenspartner

Hoe korter de zwangerschap, hoe lager de kans is dat je als vroeggeborene een relatie kunt vinden, en kinderen zal krijgen. Dat concluderen onderzoekers door het bestuderen van uitkomsten van onderzoeken in 21 landen.

Als je vroeg geboren wordt, en dus korter dan 37 weken in de baarmoeder bent, heb je een lager geboorte gewicht en meer kans op achterstand door cognitieve problemen of een lichamelijke handicap. Dat deze groep ook lastiger slaagt in het vinden van de liefde heeft daar echter niets mee te maken.

Verlegen

Britse onderzoekers verzamelden data uit 21 landen die ooit onderzoek deden naar dit onderwerp. In totaal namen zo’n vier miljoen volwassen deel aan al die onderzoeken. Een vroeggeborene blijkt 28% minder kans van slagen te hebben bij het zoeken naar een levenspartner, en 22% minder kans om vader of moeder te worden. Bij extreem vroeggeborenen is de kans van slagen nog lager. Volgens de onderzoekers komt dit doordat mensen die vroeg geboren worden het sociaal wat lastiger hebben. Ze zijn vaak verlegen en wat terughoudend in contact.

Stimuleren

Het positieve nieuws is wel dat als de relatie er eenmaal is, deze net zo goed is als bij anderen die als baby wel voldragen zijn. De onderzoekers raden ouders van vroeggeborenen aan om de kinderen te helpen bij het ontwikkelen hun sociale vaardigheden als ze daar zelf wat terughoudend in zijn.

Bron: HLN.be | Beeld: Unsplash

