Vrouw slaat man: ‘Het taboe is nog veel groter dan ik dacht’

Mannen die vrouwen slaan kennen we, blijf-van-mijn-lijfhuizen ook. Daar wordt openlijk over gesproken. Maar vrouwen die mannen slaan? Elena Lindemans maakte een documentaire over dit grote taboe. In Vrouw slaat man volgt ze twee mishandelde mannen die wegvluchtten van hun gewelddadige vrouw en terechtkomen in de mannenopvang.

Tekst Michelle Wolfkamp | Beeld Shutterstock

Dat ze vluchtten blijkt niet voor niets, de beelden van de trailer Vrouw slaat man zijn heftig en bijna onrealistisch. Deze schokkende opnames blijken in het geheim gemaakt door Ludwig, een van de hoofdrolspelers van de documentaire. ‘Zal ik je op je bek slaan?’, schreeuwt zijn vrouw als ze dreigend op hem afloopt. Hij krimpt ineen en smeekt: ‘Hou op met slaan, hou op!’ Ze houdt niet op, ze dreigt met meer. ‘Die had je nog van me te goed,’ zegt ze terwijl ze hard op hem inslaat.

Open en eerlijk

Documentairemaakster Elena Lindemans volgde een jaar lang Louis en Ludwig, twee mishandelde mannen uit de mannenopvang. Zij doen zonder smurfenstemmen en zwarte balkjes openlijk hun dramatische verhaal. En zij zijn lang niet de enige die dit overkomt, jaarlijks worden er honderd mishandelde mannen opgevangen in zes vestigingen van de mannenopvang. Van een werkloze schilder tot een man met een leven zoals in Gooische vrouwen, het zijn mannen uit allerlei lagen van de bevolking. Schatting is dat 40% van de slachtoffers van huishoudelijk geweld man is.

Taboe

Het kostte Lindemans twee jaar om überhaupt mannen te vinden die herkenbaar wilde deelnemen aan de documentaire. Ze sprak met 35 mannen waarvan er twee openlijk wilde praten. Het grote taboe zorgt voor schaamte. ‘In Vrouw slaat man zie je iets wat je nog nooit eerder hebt gezien, namelijk mannen die openlijk praten over mishandeling. Ik had wel verwacht dat het een taboe zou zijn, maar het is nog veel groter dan dat ik van te voren had gedacht.’

En dat het inderdaad een taboe is, wordt wel duidelijk als je naar de vele vooroordelen kijkt. Mannen die zich ‘laten’ slaan door hun vrouw. Dat zijn toch geen echte mannen? Alleen een loser laat zich door zijn vrouw in elkaar timmeren. Je vrouw is amper 1 meter 60, die duw je toch zo om? Lindemans kwam er tijdens het maken van haar documentaire achter dat het zo makkelijk niet ligt: ‘Ik ben echt geschrokken van het geweld, ik had niet verwacht dat vrouwen zo gewelddadig kunnen zijn.’

Denkpatroon

Adrie Vermeulen, maatschappelijk werker bij mannenopvang Moviera: ‘Het zit in ons denkpatroon en in onze cultuur om te denken dat de vrouw de zwakkere is en de man de sterkere. Denk eens bij jezelf na, als je iets hoort over huiselijk geweld denk je dan bij het slachtoffer dan aan een man of aan een vrouw?’

Het komt dan ook vaak genoeg voor dat er melding wordt gedaan van mishandeling en dat de man automatisch in de boeien wordt geslagen. Dat is standaard. Achteraf blijkt dan op het politiebureau pas dat diezelfde man het slachtoffer is van huishoudelijk geweld, niet de dader.

Ziekenhuis

De ernst van mannenmishandeling wordt wel duidelijk als je Ludwig door zijn dikke ziekenhuisdossier ziet bladeren: borstbeenbreuk, gebroken ribben en een oogkasbreuk. Elke keer kwam hij met een nieuwe smoes. Hij was tegen een paaltje gereden of van zijn fiets gevallen. Na de zoveelste keer zei de arts: ‘Of u nou wilt of niet, wij rapporteren dit als mishandeling.’ Pas op dat moment kwam de realisatie bij Ludwig, tot die tijd bleef hij zijn vrouw in bescherming nemen.

Vrouw slaat man is te zien op Uitzending Gemist.

Herken jij jezelf of iemand anders in dit artikel? Neem contact op met de mannenopvang:

Moviera, Utrecht

www.moviera.nl

Blijfgroep, Amsterdam

www.blijfgroep.nl

Stichting Wende, Den Haag

www.stichtingwende.nl

Arosa, Rotterdam

www.vrouwenopvangrotterdam.nl

Kompaan en de Bocht, Goirle

www.kompaanendebocht.nl

Kadera, Zwolle

www.kadera.nl

