Vrouwen, stop met dat eeuwige sorry zeggen

‘Sorry, mag ik iets vragen?’, ‘Sorry, zou ik op de plek van jouw tas mogen zitten?’ ‘Sorry dat ik besta’. Wij vrouwen sorry’en wat af in ons leven. Lijkt misschien aardig, maar volgens onderzoek vanuit de Canadese Universiteit van Waterloo kan het een tegenovergesteld effect hebben.

We noemen zo bewust vrouwen, want uit datzelfde onderzoek blijkt dat wij veel vaker sorry zeggen dan onze mannelijke medemens. Ligt dat dan aan onze natuur of is er een andere reden? Het onderzoek is daar kort en duidelijk over: mannen zeggen geen sorry als het er niet toe doet. Waar ik mijn excuses aanbied als ik de dokter bel met een vraag, maar bang ben dat het niet belangrijk genoeg is, is dat voor mannen ondenkbaar. Een andere reden: wij vrouwen willen graag ruzies voorkomen en aardig gevonden worden. En daar ligt nu net de paradox.

Paradox van sorry zeggen

De mannen in het onderzoek zeggen alleen ‘sorry’ op moment dat het er echt te doet. En dat zouden wij ook wat meer moeten doen. Want door sorry te zeggen, terwijl je eigenlijk niets verkeerd hebt gedaan, verander je de machtsverhoudingen en plaats je andere mensen boven jou. Bovendien geeft het een signaal af over jouw eigenwaarde: wat vind je nou helemaal van jezelf als je je de hele dag door verontschuldigd voor dingen waar je écht niets aan kunt doen? Uit het onderzoek van Waterloo blijkt zelfs dat, wanneer we te vaak sorry roepen, je uiteindelijk minder respect krijgt.

Daarnaast verdwijnt de waarde van het woord ‘sorry’ als je het de hele dag door roept. Het is hetzelfde als toen je dertien was en na een week tegen je eerste liefde zei ‘ik hou van jou’. Twee weken later hield je van de volgende. Wat meen je er eigenlijk van als je er mee strooit alsof het snoepgoed van Sinterklaas is?

Dus, de volgende keer als je je zonder reden wilt verontschuldigen, bijt dan even op je lip en tel tot tien. Want wat minder vaak sorry zeggen, maakt je geen onaardig, maar eigenlijk een aardiger mens. Dus bij deze alvast: sorry als ik de komende tijd minder vaak sorry zeg.

