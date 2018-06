Vrouwen walgen sneller dan mannen, en dít is waarom…

Probeer jij, nadat je je handen hebt gewassen na een toiletbezoekje, niets meer aan te raken in je weg naar buiten? Of walg je van de vijf seconden regel, en komt er niets meer in jouw mond wat even daarvoor nog op de grond lag? Dat komt door een potje old skool evolutie.

Onze hersenen hebben namelijk door de eeuwen heen walging gecreëerd. Onze voorouders hadden nogal wat te maken met slechte hygiëne. Afkeer zorgt ervoor dat we alle dingen die hen toen ziek maakten zoveel mogelijk uit de weg gaan. Denk aan eten wat over datum is, slechte hygiëne, mensen die gek gedrag vertonen, of iemand die een erg slechte huid heeft. Vroeger kon dat een teken van infectie zijn. Natuurlijk is dat inmiddels al lang niet meer het geval, maar toch alarmeert ons instinct ons nog steeds. Dat gebeurt bij mannen én vrouwen.

Maar onderzoekers van de London School of Hygiene and Tropical Medicine kwamen erachter dat vrouwen met méér walging reageren dan mannen. Dat komt doordat de vrouwen die risico vermijdend gedrag vertoonden, grotere kans hadden om zich voort te planten. Mannen durven daardoor meer risico te nemen, terwijl vrouwen het liefst alles vermijden wat ze (of hun kinderen) ziek zou kunnen maken.

Bron: Newsmonkey | Beeld: iStock