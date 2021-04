‘Vrouwen zijn veel langer vruchtbaar dan tot nu toe werd gedacht’

Zodra je de dertig bent gepasseerd, zijn hints en (brutale) vragen naar je al dat niet bestaande kinderwens voor vrouwen de orde van de dag. Het voert de druk nog verder op, want jaren is ons ingepeperd dat het na je vijfendertigste een stuk ingewikkelder wordt om zwanger te raken. Dat valt wel mee, blijkt nu.

Het onderzoek waaruit blijkt dat de vruchtbaarheid van vrouwen na hun vijfendertigste drastisch afneemt stamt van 300 jaren geleden. Drie-honderd jaar. Dat was in dezelfde tijd waarin men dacht dat werkende vrouwen een ‘uitgedroogde baarmoeder’ zouden krijgen en artsen tabak rookten voor hun gezondheid.

78% binnen een jaar zwanger

Het is zeker dat naarmate je ouder wordt dingen veranderen in je lijf die gevolgen hebben voor je vruchtbaarheid. De kwaliteit van de eitjes wordt bijvoorbeeld wat minder. Uit recent onderzoek onder 770 Europese vrouwen blijkt echter dat van de vrouwen tussen de 35-40 jaar die twee keer per week seks hebben, 78% binnen een jaar zwanger is. Ter vergelijking: bij vrouwen tussen de 20-34 jaar ligt dat percentage ‘maar’ 6% hoger met 84%.

31,1 jaar

Uit onderzoek blijkt ook dat vrouwen in Europa en Nederland steeds later moeder worden. In 2019 was dat 30,1 jaar, het jaar daarvoor nog 30 jaar. In Spanje en Luxemburg beginnen vrouwen relatief ‘laat’ aan het moederschap: de gemiddelde leeftijd is daar 31,1 jaar.

Hoewel er niks mis is met jong moeder worden, kan dit nieuwe inzicht wellicht wat druk van de ketel halen. Laat je niet ontmoedigen: na je 35ste moeder worden is allesbehalve een kansloze exercitie.

Bron: Red, NOS| Beeld: Getty