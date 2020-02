Geen gluurders meer: vrouwensportscholen worden steeds populairder

Sporten zonder het gevoel te hebben dat er iemand naar je billen kijkt, voor sommige vrouwen lijkt het een geschenk uit de hemel. Er duiken steeds meer vrouwensportscholen op waar goede coaching centraal staat. De sportscholen zijn voorzien van gebruiksvriendelijke apparaten en minder tot helemaal geen spiegels. En, niet geheel onbelangrijk, er mogen geen mannen naar binnen.

De afgelopen jaren is het aantal women only-fitnessketens gestegen. In 2014 waren het er nog elf, maar anno 2020 zijn het er inmiddels 28. Maar gaan we nu echt alleen vanwege die loerende mannen naar een sportschool alleen voor vrouwen?

Vrouwensportscholen

Neehoor. Volgens Miranda Wassenaar, eigenaar van vrouwensportschool Curves, zijn vrouwensportscholen echt niet ‘anti-man’. ‘We hebben niks tégen mannen. Maar het concept is erop ingericht om het vrouwen zo comfortabel mogelijk te maken’, vertelt ze aan RTL Nieuws. ‘Veel vrouwen die in een vrouwensportschool beginnen, zijn nooit eerder lid geweest van een sportschool omdat ze de stap niet durfden te zetten. Of ze waren lid en hebben zich gauw weer uitgeschreven.’

Ongemakkkelijk

Sporten op zichzelf is al ongemakkelijk voor veel mensen, want tjah, dat rode hoofd is nou niet iets waar je per se mee loopt te pronken. Martin Pet, sportpsycholoog, snapt de opmars van de vrouwensportscholen daarom wel. ‘De aanwezigheid van mannen kan het zelfbewustzijn op dat ongemak vergroten. Dit kan ervaren worden als een drempel om te gaan. Het is dan fijn als deze drempels ontweken kunnen worden’, vertelt hij aan RTL.

Spiegels

Volgens Pet is het goed dat vrouwensportscholen niet teveel confronterende spiegels hebben hangen, waarin je onzekerheden bevestigd zouden kunnen worden. ‘Rode wangen, het lichaam waar je niet gelukkig in bent, et cetera. Je wordt geconfronteerd met hoe mooi je zou wíllen zijn, maar je bent het nog niet. Wel is een spiegel goed om de uitvoering van je bewegingen te controleren, maar dit kun je ook doen door middel van een goede trainer of coach.’

Advies

Als je je veilig en op je gemak voelt in de sportschool, durf je ook sneller om advies te vragen. Vrouwendingen zoals zwangerschap, ongesteldheid en de overgang zouden soms voor bepaalde problemen zorgen tijdens het sporten. Ongemakkelijk, en daarom dus een drempel om goede tips te vragen aan een trainer in een gemengde sportschool. ‘Een expert in een vrouwensportschool vraag je dan veel sneller om advies.’

