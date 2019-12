Hoe snel neemt je vruchtbaarheid nou echt af na je 30ste?

Dertig wordt vaak gezien als het magische getal: de leeftijd waarop de maatschappij verwacht dat je je zaakjes (op z’n minst een beetje) op orde hebt en, als het even kan, óók meteen besluit of je wel of geen kinderen wil. Want tja, wat vruchtbaarheid betreft hebben vrouwen een houdbaarheidsdatum en na je dertigste wordt de boel er eiceltechnisch echt niet beter op. Maar is het echt zo erg gesteld?



Hoe hard hijgt Moeder Natuur nou écht in je nek, als vrouwen de dertig passeren? ‘Behoorlijk hard,’ vertelt hoogleraar voortplantingsgeneeskunde Bart Fauser aan VIVA. ‘Vanaf het dertigste levensjaar neemt de vruchtbaarheid van vrouwen geleidelijk af. Vrouwen van 38 zijn gemiddeld de helft minder vruchtbaar dan vrouwen van 30. En na 40 jaar is dat nóg lager.’

Let wel: het gaat hier om gemiddelden. ‘De ene vrouw van 39 raakt meteen zwanger, en de ander lukt het niet meer. Er is veel individuele variatie, maar feit is dat je vruchtbaarheid na je 35e aanzienlijk vermindert.’

Eicellen

Dit komt doordat met het ouder worden het aantal eicellen waarmee je geboren wordt, afneemt en van steeds minder goede kwaliteit is. Fauser: ‘We weten dat verminderde vruchtbaarheid gerelateerd is aan de leeftijd waarop vrouwen in de overgang komen. Hierbij speelt erfelijkheid een grote rol. Dus als je moeder laat in de overgang kwam, is de kans groter dat je zelf ook wat langer vruchtbaar bent.’

Het is volgens de hoogleraar een fabel dat je langer vruchtbaar bent als je op latere leeftijd ongesteld werd, omdat je dan meer eitjes over zou hebben. ‘Dat is echt onzin. Ook zonder eisprong verlies je als jonge vrouw eitjes, het maakt niet uit of je vroeg of laat bent gaan menstrueren.’