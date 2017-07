Waar slaap jij? Als je aan deze kant van het bed ligt ben je positiever

Grote kans dat wanneer jij en je partner samen slapen, jullie altijd aan je ‘eigen’ kant van het bed liggen. Of niet? Aan welke kant je slaapt, zou iets zeggen over hoe je in het leven staat. Klopt het bij jou?

Even voor de goede orde: je slaapt links als je partner zich rechts van je bevindt wanneer je op je rug ligt. Bij rechtsslapers is dit precies andersom.

Uit onderzoek van bedfabrikant Sealy UK is gebleken dat linksslapers positiever in het leven staan. Een kwart van hen ziet het leven positief in, tegenover slechts achttien procent van de mensen die aan de rechterkant van het bed indutten. Ook kunnen linksslapende mensen beter omgaan met stress. Twee derde van de linksslapers reageert rustiger in een crisissituatie dan zijn rechtsslapende partner. Ook zouden personen die aan de rechterkant van het bed slapen, doorgaans wat chagrijniger zijn.

Van ruilen komt huilen

Als het zoveel verschil maakt aan welke kant je slaapt, waarom dan niet ruilen van kant? Blijkbaar wordt de bedkant zo belangrijk gevonden, dat een op de tien stellen daar ruzie over maakt. Beter zicht op de televisie, niet bij de deur of verwarming willen liggen, verder weg van het lawaai buiten of meer ruimte naast het bed willen zijn allemaal redenen voor de voorkeur voor een bepaalde kant. Ook hebben veel mensen, wanneer ze ruilen van kant, het gevoel dat ze aan de ‘verkeerde’ kant liggen of vinden ze die kant gewoon niet comfortabel. Vrouwen winnen de discussie over de fijnste plek in bed overigens het vaakst. Herkenbaar?

Bron Mirror | Beeld iStock