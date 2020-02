Waarom dat eenzame gevoel zomaar aan de kou kan liggen

Het is geen geheim dat je in het najaar en de winter extra last kunt krijgen van somberheid. Dit eenzame gevoel gaat vaak dan ook hand in hand met het dalen van de temperaturen buiten. Hoe zit dat?

Onderzoekers Adam Fay en Jon Maner aan de State University of New York en Florida State University ontdekten een verband tussen je lichaamstemperatuur en onze behoefte aan sociale verbondenheid.

Hierbij werden 78 proefpersonen blootgesteld aan elk een andere temperatuur, die varieerde van comfortabel warm tot ijzig koud. Waar de helft van de kandidaten een hete band om hun middel kregen, moest de rest het zonder doen. Vervolgens moesten deze deelnemers noteren hoe ze zich voelden én laten weten of ze behoefte hadden aan contact met vrienden.

Wat blijkt? Zodra ze het minder warm hadden, steeg de wens naar sociaal contact. Maner verklaart: ‘Dat ondersteunt het idee dat mensen die het fysiek koud hebben het ook emotioneel ‘koud’ hebben en zich eenzaam voelen. En dus op zoek gaan naar meer sociale interactie.’

Last van dat eenzame gevoel door de kou? Dat kan dus goed hiermee te maken hebben. Mochten de sombere gevoelens aanhouden, dan is het verstandig om hulp te zoeken bij een professional.

