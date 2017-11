Waarom DrainBag een must is voor vrouwen die herstellen van een borstamputatie

Een op de drie vrouwen met borstkanker ondergaat een borstamputatie. Het is na een amputatie niet eenvoudig om de draad weer op te pakken, laat staan als je je niet comfortabel en als jezelf voelt. Jilt Meeder en Floris Kreulen proberen vrouwen in die periode na de amputatie te helpen en brachten de DrainBag op de markt.

Na een borstamputatie wordt een drain aangelegd voor de opvang van wondvocht, die de vrouwen een week met zich mee moeten dragen. Om dat zo waardig mogelijk te maken en om extra bewegingsvrijheid en ondersteuning te creëren, is er nu de DrainBag: een modieuze schoudertas voor vrouwen die herstellen van een borstamputatie. Wij vroegen initiatiefnemer Floris – wiens vrouw zelf een borstamputatie onderging – waarom de DrainBag zo’n goed hulpmiddel is.

De DrainBag geeft meer beweegruimte in en om het huis. De tas met fles hangt comfortabel aan je schouder, en zo hoef je niet bang te zijn dat je ergens tegenaan stoot, blijft haken of de fles vergeet. Het is niet fijn om jezelf in de spiegel te zien met zo’n akelige drain, en de DrainBag maakt dit minder confronterend voor jezelf. Als je weet dat je er goed uitziet, dan voel je jezelf ook beter. Op die manier is het ook goed voor het herstel. Het kan lastige situaties opleveren wanneer je iemand met een doorzichtige opvangfles met wondvocht tegenkomt. Met de Drainbag voelen patiënten zich minder bekeken. De DrainBag motiveert je om het dagelijkse leven weer – zo goed als het kan – op te pakken. Je kunt prima even koffie drinken met een vriendin of boodschappen doen, zonder jezelf ongemakkelijk te voelen. Na de operatie is het zelfbeeld van sommige vrouwen behoorlijk aangetast. Je voelt je onzeker over jezelf en zo’n griezelige drain met opvangfles helpt daar niet bij. De tas geeft zo emotionele steun en helpt je bij de verwerking van het trauma. De DrainBag bespaart op zorgkosten. Hij maakt het aantrekkelijker voor vrouwen om thuis van de operatie te herstellen in plaats van in het ziekenhuis – een optie die mijn vrouw werd aangeboden, als ze het vervelend zou vinden om met een drain naar huis te gaan. Het is ook fijner om in je vertrouwde omgeving te herstellen. Als de drain na ongeveer een week wordt verwijderd, komt de DrainBag terug op de verpleegafdeling. Na reiniging in het ziekenhuis wordt de tas doorgegeven aan de volgende patiënt. Naar schatting kunnen zo’n tien vrouwen per jaar van één tas gebruikmaken. De DrainBag is dus duurzaam en geen wegwerpartikel. De DrainBag is toegankelijk. Je hoeft er niet over na te denken dat je er een moet bestellen – je hebt immers wel wat anders aan je hoofd. De tassen worden gratis via de verpleegafdeling aan patiënten meegegeven. De DrainBag is eerlijk. De tassen worden op een verantwoorde manier geproduceerd in Portugal. Met aandacht voor milieu en eerlijke arbeidsomstandigheden. Waarom moeten medische hulpmiddelen er vaak zo vreselijk ‘instrumenteel’ uitzien? Waarom kunnen we geen hulpmiddelen maken die niet alleen functioneel zijn, maar er ook gewoon goed uitzien? De DrainBag is en blijft een hulpmiddel, maar wel een mooie.

De DrainBag is gratis verkrijgbaar in deelnemende ziekenhuizen, maar om ze te produceren is geld nodig. DrainBag is daarom een crowdfundingactie gestart. Meer info vind je op DrainBag.nl.

