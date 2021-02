Waarom ‘droog tandenpoetsen’ nu opeens een ding is

Een gezellige outfit aantrekken is nu misschien wat veelgevraagd, maar je tanden poetsen voor de thuiswerkdag begint moet lukken. Steeds meer mensen slaan in dat proces de tandpasta over. Er zijn zelfs tandartsen die dat aanraden.

Que? Jazeker: droog tandenpoetsen schijnt bijzonder goed te zijn voor je gebit. Het zou tandplak zelfs beter verwijderen dan met tandpasta.

Droog borstelen

De haartjes van de tandenborstel kunnen op sommige plekken waar tandplak zich heeft opgestapeld beter hun werk doen. Tandartsen raden wel aan om daarna wel te spoelen met mondwater met fluoride. Wel zo fijn ook, want zo heb je alsnog een fris gevoel na het (droog) poetsen. Droog borstelen motiveert ook om langer te poetsen omdat je minder snel het gevoel hebt dat je klaar bent omdat de tandpasta is opgelost.

Liefst ’s avonds

Het droog borstelen kun je het beste ’s avonds doen. De volgende ochtend kun je dan weer ‘gewoon’ met tandpasta poetsen. Poets in ieder geval twee keer per dag, poets zo’n twee tot drie minuten lang en vergeet ook niet het borsteltje daarna goed schoon te maken zodat bacteriën niet alsnog de kans krijgen lekker tussen de borstelharen te wroeten (jak).

Laat vervolgens die complimenten bij de mondhygiënist maar komen. (Toch leuker dan dat college tandenpoetsen die je daar normaal gesproken voorgeschoteld krijgt).

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Glamour UK | Beeld: Getty