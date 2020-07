Waarom dynamische meditatie de perfecte oplossing is als je lastig stil kunt zitten

Stilzitten en focussen op het hier en nu, is niet echt aan jou besteed. Je raakt snel afgeleid en bent alsnog bezig met allerlei randzaken in je gedachtes. Heb je toch behoefte aan rust in je hoofd? Dan kan dynamische meditatie weleens dé oplossing zijn.

Hierbij hoef je niet rustig te worden en te letten op je ademhaling, maar mag je juist helemaal los. Alle opgekropte frustratie ga je niet kalm weg proberen te puffen, maar gooi je er letterlijk uit. Denk aan schreeuwen, springen, dansen, ongecontroleerd met je armen zwaaien: noem het maar op.

Dynamische meditatie

Ja dat klinkt als een volwassen driftbui en dat is het ook eigenlijk. In 1970 werd deze techniek ontwikkeld door de goeroe Osho. Waarom werkt het? Nou, door deze onverwachte, bijna extatische bewegingen, laat je de spanning los uit je lijf. Eigenlijk hetzelfde concept dus als bij gewone meditatie, hierbij probeer je immers ook alle stress vrij te laten, maar dan ja, op een iets actievere manier.

Vijf fases

Nu kun je gewoon een partijtje gaan krijsen, maar wil je écht even goed aan de slag, dan kun je deze vijf fases volgen. Je bent er ongeveer een uur mee bezig, maar het lucht wel lekker op. Als allereerste begin je met 10 minuten diep ademhalen door je neus. Intens en snel zijn hierbij de sleutelwoorden, waardoor je de spanning in je lijf laat opstapelen. Zitten de emoties inmiddels al hoog? Heel goed. Die mag je nu ook weer 10 minuten lang helemaal loslaten in een driftbui. Het maakt niet uit wat je doet, van dansen tot huilen en van springen tot schreeuwen: niks is te gek.

Hoo hoo hoo

Fase 3 klinkt misschien een beetje vreemd, maar is ook zeker heel belangrijk. Je gaat weer eens 10 minuten lang heen en weer springen, zwaaien met je armen boven je hoofd. Je herhaalt vervolgens het woord ‘hoo’ meerdere keren als een soort mantra. Belangrijk om je weer energiek te voelen en je batterij op te laden. Na al die beweging is het daarna tijd om een kwartiertje pauze te nemen. Voel je je tot rust gekomen? Dan gebruik je de laatste 15 minuten om nog echt even te ontspannen. Vrolijke muziek aan en schudden met die heupen. Best lekker, niet?

