Waarom het een goed idee is om tegen jezelf in de derde persoon te praten

Betrap jij er jezelf ook weleens op dat je praat, terwijl je alleen bent? Don’t worry: tegen jezelf praten is doodnormaal. En als je het doet in de derde persoon, is het ook nog eens goed voor je.

Volgens Amerikaanse wetenschappers zou tegen jezelf praten in de derde persoon helpen bij het controleren van onze emoties, zoals stress en angst.

Onderzoekers Jason Moser en Ethan Kross kwamen daarachter nadat ze een groep proefpersonen enkele foto’s lieten zien die hen stress bezorgden. Ze moesten er twee keer op reageren: één keer in de ik-persoon, en één keer in de derde persoon. Ondertussen werd er naar hun hersenactiviteit gekeken. Wanneer de deelnemers over zichzelf in de derde persoon praatten, daalde de hersenactiviteit die emoties stuurt.

Afstand nemen

Dat zit zo: door over jezelf te praten in de derde persoon, kan je afstand nemen en objectiever naar jezelf en de situatie kijken. Door vanuit die positie de stand van zaken op te maken, kan je het beter van je afzetten, controle krijgen over je emoties en er (weer) met een heldere blik naar kijken. Volgens de wetenschappers zou dat stress verminderen.

