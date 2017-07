Waarom het ene scheetje erger stinkt dan de ander

Hoewel we er niet graag voor uitkomen: scheetjes laten doen we allemaal. Ieder mens laat er namelijk wel tien tot twintig per dag! Gelukkig stinken ze niet altijd. Maar hoe komt dat eigenlijk?

Soms maken poepjes een behoorlijk geluid maar ruik je niets, een andere keer floepen ze er zachtjes uit en weet je niet waar je het zoeken moet vanwege de stank.

Zoals je weet is een scheet niet veel meer dan lucht die uit je wordt geperst. Je windje bestaat voor het grootste deel uit ingeslikte lucht, die je bijvoorbeeld binnenkrijgt door het kauwen van kauwgom of koolzuurhoudende drankjes. Veel van deze lucht verlaat je lichaam via boeren, maar er is ook een deel dat terechtkomt in je darmen en er via je achterste uitgaat. Die lucht bestaat uit de geurloze stoffen koolstofdioxide, zuurstof en stikstof, waardoor je dus poepjes kunt laten, zonder dat je ze ruikt.

Scheetjes mét

Als je iets eet, gaat dit via je maag naar je anus. Tijdens die lange weg wordt het voedsel verteerd. Het onverteerbare deel ervan komt in je dikke darm terecht, waar verschillende bacteriën leven die zorgen dat er uiteindelijk een drol wordt gemaakt. Tijdens dit proces komen stoffen vrij die voor jou handig zijn – zoals vitamines K en B12 – maar er komt ook zwavel vrij. Zwavel zorgt voor het opgeblazen gevoel dat je krijgt als je veel hebt gegeten én zorgt voor de typische geur van scheten. Dat is dus die boosdoener! Als je weinig koolstofdioxide, zuurstof en stikstof in je lichaam hebt, bestaat je wind dus vooral uit zwavel, wat de reden is dat ie erger stinkt dan andere scheten. Vaak maken deze vieze scheetjes minder geluid dan de geurloze scheetjes. Dat komt doordat deze kleiner zijn – door de kleine hoeveelheid koolstofdioxide, zuurstof en stikstof dus.

Hoe je voorkomt dat je scheten stinken? Heel simpel: laat zwavelrijk voedsel voor wat het is. In onder andere ei, broccoli en vlees zit veel zwavel.



Bron WRM | Beeld Floor-Anne Gramsma