Waarom het op maandag moeilijker is gezond te eten

Maandag begin ik écht, denken we elk weekend weer opnieuw. Maar vaak gaat dat helemaal niet zo makkelijk als je hoopt. Daar is een reden voor.

In het weekend laten we de touwtjes meestal een beetje vieren. We drinken meer alcohol, eten meer koolhydraten en vlees en stoppen eerder dat koekje in onze mond dan doordeweeks. Je maakt het plan om op maandag wat rustiger aan te doen qua eten, maar doordat je in het weekend te veel (ongezond) voedsel naar binnen hebt gewerkt, is dat moeilijk.

Dat zit zo: wanneer je in slaap valt met veel alcohol in je bloed, komt je lichaam niet tot rust. Daardoor word je op maandag vaak niet goed en met weinig energie wakker. Om de dag tóch door te komen, grijp je vaak alsnog naar koolhydraten en vetten. Alles om jezelf wakker te houden.

De oplossing? Zorgen dat je eetstijl in het weekend niet te veel verschilt met die van doordeweeks. Iets wat in de praktijk vaak moeilijk is dan het klinkt…

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Bron Women’s Health, European Journal of Clinical Nutrition, University of Melbourne | Beeld Giphy