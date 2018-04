Waarom het zogenaamd zwanger zijn op 1 april lang niet altijd grappig is

De grappen schoten gisteren weer als paddestoelen uit de grond. Van zout in iemands thee gooien tot aan doorzichtige tape op de wc-bril: het zijn vaak de klassiekers die elk jaar weer voorbij komen. Maar, de laatste jaren lijken ook de neppe zwangerschapsaankondiging een hit te zijn om je familie en vrienden even flink in de zeik te nemen. Lijkt misschien onschuldig, is het allesbehalve. Het kan voor veel vrouwen namelijk een klap in het gezicht zijn.

Voor veel vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen of ooit een miskraam hebben gehad, is de terugkerende 1 april-grap elk jaar weer iets waar ze zich enorm boos om kunnen maken. Een zwangerschap is zo iets bijzonders, maar wanneer het misgaat ook zo verdrietig. Kayla Lee Welsh weet er inmiddels alles van en wil vrouwen er dan ook van bewust maken dat een zwangerschapsaankondiging niet iets voor 1 april is.

Rouwproces

‘Iemand zo hard missen die je zelfs nooit gezien hebt: het is een pijn die niet te omschrijven valt. Net om die reden is het rouwproces ook niet vanzelfsprekend. Dus denk alstublieft twee keer na voordat je nog eens zo’n aprilgrap uithaalt. Wat voor jou even grappig lijkt, kan het hart van iemand anders voor eeuwig breken.’ Hoewel de vreselijke gebeurtenis vorig jaar plaatsvond, besloot ze dit jaar opnieuw haar verhaal te delen.

Pijn

‘Ik herinner me nog elk vreselijk detail van die dag: hoe ik mijn frustratie wilde uitschreeuwen, zo snel mogelijk naar huis wilde en constant bleef bidden. ‘Alstublieft, pak mijn baby niet af’. Maar dat gebeurde toch.’ Inmiddels is Kayla 32 weken in verwachting van haar derde kindje, maar dat betekent niet dat de angst nog steeds aanwezig is. ‘Ik heb er intussen vrede mee, maar de pijn is nooit verdwenen.’

